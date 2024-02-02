拒當減薪臨時工 英國國家歌劇院樂團與合唱團聯手罷工

文/MUZIK

英國國家歌劇院（English National Opera）管弦樂團及合唱團團員為抗議院方提出的工作合約內容，終於決定聯手罷工。

該院管弦樂團所屬工會Musicians’ Union及合唱團所屬工會Equity宣布，將於2月1日、新製作《Handmaid’s Tale》上檔之夜正式展開行動——當然，這齣戲也別想登臺了。

兩個工會的成員控訴院方在被英格蘭藝術委員會（ Arts Council England）砍預算、強迫遷院後，就將合唱團與管弦樂團視為「冗員」，新的勞務合約打算一年只聘他們六個月——這對一些團員們來說，簡直是被當成接案臨時工。

Equity秘書長Paul Fleming論道：「爭議的核心，在於這個國家的歌劇到底是準備給誰的？應該為不同背景的人們設置穩定可求的職位，還是只給少數人靠不住的有限工作？英國國家歌劇院合唱團與創意團隊相信，歌劇是每個人的，失去穩定有尊嚴的勞動力與開放給每一個人的職位，就不成其事。」

他指出，院方正提案解僱並重新聘任，但新約減薪四成、並不在新的曼徹斯特主院區設置永久職位。經過數月協商，工會成員回頭，已經投票以有力的絕對多數決定進行罷工。

Musicians’ Union秘書長Naomi Pohl則表示，這是他們自1980年以來，首次再行罷工的歷史性的時刻：「這標誌著樂團、歌劇院、芭蕾舞團身陷極大困境。而此番皆因遷院減資而起，院方決定冒著優秀管弦樂團逐漸解體的風險，把工作縮減至每年六個月。看到此舉對團員個人造成的衝擊，讓人心碎。」

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