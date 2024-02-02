2024拜魯特音樂節 女性指揮成要角
文/MUZIK
誕生超過一世紀、但直到2021年才有女指揮打破性別藩籬、首度登臺的拜魯特音樂節，今夏卻是「女力爆發」，一下將要迎來三位女性名指揮，分別擔綱《指環》、《飄泊的荷蘭人》與《唐懷瑟》。
先從將要初登此節的Simone Young說起，這位雪梨交響樂團首席指揮其實是代打、頂替無法按原定計劃於7月28日至8月25日指揮《指環》的Phillipe Jordan上陣，將在這段近一個月的時間裡頭，進行三場全劇演出。而以他曾執掌卑爾根愛樂、澳洲歌劇院、漢堡歌劇院和漢堡愛樂的資歷來說，當然是游刃有餘的。
而2021年以女性之身締造拜魯特紀錄的指揮Oksana Lyniv，今夏仍將連續四年回歸，指揮《飄泊的荷蘭人》；還有亞特蘭大交響樂團音樂總監Nathalie Stutzmann，也將再現去年新製作的2023版《唐懷瑟》。
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