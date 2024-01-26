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魏瑟—莫斯特回到指揮臺 2027卸任倒數計時

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

去年9月，克里夫蘭管弦樂團（Cleveland Orchestra）音樂總監魏瑟—莫斯特（Franz Welser-Möst）接受癌症腫瘤移除手術，因此暫停工作。不過今年伊始，他就一邊繼續治療、一邊以該團一月推出的兩套節目重回舞臺；並宣布2027年中、本次合約到期之時，即不再續約——屆時他也將以25年的紀錄，成為該團史上在任時間最長的音樂總監。

本月的兩段演出裡，魏瑟—莫斯特會先指揮樂團，分別於1月11至13日演奏馬勒第十號交響曲的慢板、Ernst Krenek的小交響曲、巴爾托克第三號弦樂四重奏與《奇異的滿州人》弦樂團改編版；再於1月17和18日演出普羅高菲夫第二號、第五號交響曲及魏本的交響曲。

魏瑟—莫斯特1993年首度指揮克里夫蘭管弦樂團，演出馬替奴、舒伯特、莫札特的作品；2002年接替杜南伊（Christoph von Dohnányi）執掌該團，目前105位團員之中，有52名都是由他甄選入團。這些年來，他已指揮該團在美國15州、85個城市、21個國家演出上千次；委託創作37曲；指揮了20部歌劇；並領導展開包括多個數位計劃，包括讓觀眾深入了解該組織音樂製作的平臺「Adella.Live」；且於2020年推出專屬唱片品牌，已經有11張作品發行上市。

在官方聲明中，這位音樂總監回憶起30多年前初與樂團攜手登臺，非常感謝能與大家一起走過這段非凡的旅程：「在這既特殊又令人興奮的時刻，回顧我們共同達成的一切，對我來說，最重要的也許是有幸與全球各地音樂家、觀眾和樂迷建立了共享的熱情、鼓舞人心的創新與長長久久的友誼。克里夫蘭其人其市，尤其是這個美妙的管弦樂團，將永遠在我心中佔有特別的位置。」

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