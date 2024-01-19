2025慕提將再掌維也納愛樂新年音樂會
文/MUZIK
2024新年剛過，維也納愛樂旋即宣布，2025年將由老搭檔慕提（Riccardo Muti）再度執棒指揮新年音樂會。
團方指出，2025年是小約翰．史特勞斯誕生200週年，為資紀念，他們決定邀請慕提當此大任。
樂團主席Daniel Froschauer在聲明中表示，慕提在維也納愛樂過去50年的歷史裡頭，佔有十分突出的位置，自2011年成為榮譽團員以來，已經以獨特的方式協助形塑了樂團的保留曲目與獨特聲響。
回顧過往，慕提與維也納愛樂的關係確實相當深厚，自1971年首度合作以來，他已經登臺指揮該團超過500次，內容包括6次新年音樂會，以及許多預訂節目、紀念音樂會、客席與巡迴演出，當然還有歌劇。而維也納愛樂這個樂季的重頭戲——紀念貝多芬第九號交響曲誕生200週年——也是由慕提擔綱。
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