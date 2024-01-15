柏林德意志歌劇院總監 將入主德勒斯登愛樂
文/MUZIK
柏林德意志歌劇院音樂總監Donald Runnicles接下德勒斯登愛樂首席指揮一職，將於2024-25樂季先任準首席指揮，再於下個樂季正式上工。
Runnicles目前也是Grand Teton音樂節總監、亞特蘭大交響樂團首席客座指揮、BBC蘇格蘭交響樂團桂冠指揮，並與曾任音樂總監的舊金山歌劇院合作密切。
德勒斯登市長Annekatrin Klepsch表示，很高興能請到這樣經驗豐富、遍受紐約、柏林、維也納、巴黎、米蘭、倫敦一流劇院邀約、國際聲譽崇隆的知名指揮，來帶領樂團。
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