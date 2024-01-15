柏林德意志歌劇院總監 將入主德勒斯登愛樂

2024甫開年，現居德國的鋼琴名家陳必先便回到臺灣，以一系列「舒曼魂」鋼琴獨奏會，帶來他對舒曼、莫札特、荀貝格的一家之言；也繼去年的「貝多芬旋風」之後，再度於1月11日在台南應用科技大學開設「舒曼的平行宇宙」大師班，並開放愛樂者與習樂者共同參與，和大家分享他心中舒曼深邃複雜且迷人的音樂世界。

2024-01-05 14:14