奧地利政府出手 80萬歐元為維也納少年合唱團紓困

文/MUZIK

奧地利政府宣布，將注資維也納少年合唱團（Wiener Sängerknaben）80萬歐元，以協助該團脫離嚴重的財務困境。

奧國總理Karl Nehammer表示，他們以這個歷史超過500年、享譽全球的合唱團為傲，它已成為國家象徵之一，必將盡一切努力確保其未來，「解決經濟問題」自然不在話下：「團員們應該無所擔憂地步入新的一年。」

Nehammer進一步說明，為長遠計，政府未來幾個月將與團方協同工作，解決維也納男童合唱團與女童合唱團的財務問題。

因為通貨膨脹與COVID-19疫情期間取消節目甚多，維也納少年合唱團入不敷出。該團董事長Erich Arthold去年8月曾對奧地利新聞社（Austria Presse Agentur）說：「這是一個緩衝，能幫我們支撐到樂季結束」；也曾對《Kronen Zeitung》表示，合唱團需要80萬歐元以維持營運。對於政府這次即時伸出援手，Arthold深表謝意。

維也納少年合唱團的歷史，可追溯至1498年，當時的奧地利大公、後來成為神聖羅馬帝國皇帝的馬克西米連一世（Maximilian I）將宮廷遷至維也納，並為維也納宮廷音樂教堂和男童合唱團奠定基礎。該團如今大約擁有百名年紀介於9至14歲間的團員，分為布魯克納、莫札特、海頓、舒伯特四團，輪流於全球各地巡迴，並於2004年成立了女童合唱團、男女團各自獨立演出。

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