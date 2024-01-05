MTT取消部分節目 將與舊金山交響進行告別演出

文/MUZIK

12月21日甫度過79歲生日的知名指揮家、舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）前音樂總監Michael Tilson Thomas（MTT）因健康考量，決定取消指揮該團明年1月18至20日及2月23至25日的節目。

1月18至20日的音樂會將由Dalia Stasevska代打，演出德弗札克第九號交響曲，並與趙成珍合作貝多芬第三號鋼琴協奏曲。

2月23至25日則由該團現任音樂總監Esa-Pekka Salonen接手 ，指揮《普欽奈拉》，再與Julia Fischer一同詮釋布拉姆斯小提琴協奏曲。

不過MTT仍然保留了1月25至27日指揮馬勒第五號交響曲的場次，並取消了原訂同場演出的荀貝格《給管弦樂團的五首作品》（Op. 16），以專注於他一直主力演繹的馬勒——1974年MTT正是以馬勒第九號交響曲，與舊金山交響首度合體——樂團也已宣布，這將是患上腦瘤（多形性膠質母細胞瘤，glioblastoma multiforme）的MTT最後一次登臺指揮他們的預訂音樂會系列節目。

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