MTT取消部分節目 將與舊金山交響進行告別演出
文/MUZIK
12月21日甫度過79歲生日的知名指揮家、舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）前音樂總監Michael Tilson Thomas（MTT）因健康考量，決定取消指揮該團明年1月18至20日及2月23至25日的節目。
1月18至20日的音樂會將由Dalia Stasevska代打，演出德弗札克第九號交響曲，並與趙成珍合作貝多芬第三號鋼琴協奏曲。
2月23至25日則由該團現任音樂總監Esa-Pekka Salonen接手 ，指揮《普欽奈拉》，再與Julia Fischer一同詮釋布拉姆斯小提琴協奏曲。
不過MTT仍然保留了1月25至27日指揮馬勒第五號交響曲的場次，並取消了原訂同場演出的荀貝格《給管弦樂團的五首作品》（Op. 16），以專注於他一直主力演繹的馬勒——1974年MTT正是以馬勒第九號交響曲，與舊金山交響首度合體——樂團也已宣布，這將是患上腦瘤（多形性膠質母細胞瘤，glioblastoma multiforme）的MTT最後一次登臺指揮他們的預訂音樂會系列節目。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言