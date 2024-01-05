2024 陳必先與舒曼的靈魂對話

文/MUZIK

2024甫開年，現居德國的鋼琴名家陳必先便回到臺灣，以一系列「舒曼魂」鋼琴獨奏會，帶來他對舒曼、莫札特、荀貝格的一家之言；也繼去年的「貝多芬旋風」之後，再度於1月11日在台南應用科技大學開設「舒曼的平行宇宙」大師班，並開放愛樂者與習樂者共同參與，和大家分享他心中舒曼深邃複雜且迷人的音樂世界。

▲陳必先逐片簽名，並動手加入包裝唱片的行列

除了現場演出與大師班，由南方音響製作發行的《陳必先的貝多芬計畫》，繼兩冊六張CD全部面世、完整詮釋貝多芬鋼琴奏鳴曲全集（加上高雄音響展獨立發行的大展CD）之後，精選其中曲目，於今年初接力上市黑膠版本。該套唱片以「樂迷夢想」為指標，不只兼得設計與印刷的視覺之美、演奏與錄音的聽覺享受，更有陳必先親筆簽名、限量500套，樂迷可至北、中、南經銷據點鑑賞。

舒曼魂－陳必先2024鋼琴獨奏會

舒曼的平行宇宙大師班

《陳必先的貝多芬計畫》黑膠唱片銷售地點：

台北 38度c音響唱片、台中楚培音響、台南惟因唱片、高雄尚音唱片、高雄SouthAudio 南方音響、高雄MAY 16 CAFE、高雄日閱書局

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