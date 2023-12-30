2024維也納愛樂新年音樂會 東森綜合臺、衛武營看得到

文/MUZIK

古典樂壇年度盛事「維也納愛樂新年音樂會」，今年將由提勒曼（Christian Thielemann）指揮，以必備的史特勞斯家族作品為主軸；搭配卡爾．柯姆札克二世的《阿爾布雷希特大公進行曲》、漢斯．克里斯蒂安．倫拜的《新年快樂！》等多首從未在此亮相的曲目；並首度安排了布魯克納的音樂（《方塊舞》，作品121），作為這位作曲家誕生200週年的特別紀念。

臺灣的樂迷，今年可以在電視上透過東森綜合臺的獨家轉播，於元旦當日23時，與全球一百多個國家的愛樂者共享新禧；零時差現場衛星連線，則於當日18時在衛武營國家文化中心開播。

維也納愛樂新年音樂會始自1942年，與美泉宮仲夏夜露天音樂會、薩爾斯堡音樂節同為該團三大年度盛事，節目內容主要為知名作曲家史特勞斯家族的作品，所選曲目多為應景的波卡舞曲、圓舞曲，而1950年代成為固定加演班底的〈藍色多瑙河〉圓舞曲、〈拉德斯基進行曲〉，更早已是觀眾每年耳熟能詳的定番。今年指揮演出的提勒曼，現為德國德勒斯登國家管弦樂團首席指揮、薩爾茲堡音樂節藝術總監，並將自2024-25年樂季開始擔任柏林國立歌劇院音樂總監，曾獲德國《歌劇世界》雜誌選為「年度指揮家」。他和維也納愛樂合作關係密切，定期受邀演出該樂團金色大廳的「套票系列音樂會」以及國際巡迴演出，並合作過多張專輯——特別是2023年10月發行的布魯克納交響曲全集，更是維也納愛樂第一次與單一指揮完成的布魯克納交響曲全集錄音——這也將是他繼2019年首度登上維也納愛樂新年音樂會以來，第二度受邀指揮此一開年盛會。

▲（photo: Wolf Dieter Grabner）

除了聽覺的饗宴，維也納愛樂新年音樂會每年都會預錄高品質的芭蕾舞影片。為迎接奧地利薩爾斯堡湖區（Salzkammergut）被選為2024歐洲文化之都，本次選擇在重點城市巴德伊舍（Bad Ischl）拍攝，讓芭蕾舞者在夏宮皇帝別墅（Kaiservilla）展現曼妙舞姿，盡顯奧地利藝術之美。

當天下午，連續第16年進行維也納愛樂新年音樂會現場直播的衛武營，也將於15：00在榕樹廣場舉辦結合療癒植物、異國美食的新年限定市集「2024貳麟貳市」；16：00起，再邀請以即興演奏見長的「隨心所欲樂團」暖場，帶來結合經典與在地風情的創作曲目，為2024送上熟悉又富新意的開始。

▲2023年衛武營戶外轉播現場（攝影：林峻永，衛武營國家藝術文化中心提供）

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