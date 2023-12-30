快訊

「成人每半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

廖偉翔控高端疫苗採購董事會藏弊 3段錄音檔逐字稿全文曝光

辯論會台上唇槍舌戰…吳欣盈遭拍台下昏睡 聲音沙啞無奈吐原因

2024維也納愛樂新年音樂會 東森綜合臺、衛武營看得到

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（photo: Dieter Nagel）
▲（photo: Dieter Nagel）

文/MUZIK

古典樂壇年度盛事「維也納愛樂新年音樂會」，今年將由提勒曼（Christian Thielemann）指揮，以必備的史特勞斯家族作品為主軸；搭配卡爾．柯姆札克二世的《阿爾布雷希特大公進行曲》、漢斯．克里斯蒂安．倫拜的《新年快樂！》等多首從未在此亮相的曲目；並首度安排了布魯克納的音樂（《方塊舞》，作品121），作為這位作曲家誕生200週年的特別紀念。

臺灣的樂迷，今年可以在電視上透過東森綜合臺的獨家轉播，於元旦當日23時，與全球一百多個國家的愛樂者共享新禧；零時差現場衛星連線，則於當日18時在衛武營國家文化中心開播。

維也納愛樂新年音樂會始自1942年，與美泉宮仲夏夜露天音樂會、薩爾斯堡音樂節同為該團三大年度盛事，節目內容主要為知名作曲家史特勞斯家族的作品，所選曲目多為應景的波卡舞曲、圓舞曲，而1950年代成為固定加演班底的〈藍色多瑙河〉圓舞曲、〈拉德斯基進行曲〉，更早已是觀眾每年耳熟能詳的定番。今年指揮演出的提勒曼，現為德國德勒斯登國家管弦樂團首席指揮、薩爾茲堡音樂節藝術總監，並將自2024-25年樂季開始擔任柏林國立歌劇院音樂總監，曾獲德國《歌劇世界》雜誌選為「年度指揮家」。他和維也納愛樂合作關係密切，定期受邀演出該樂團金色大廳的「套票系列音樂會」以及國際巡迴演出，並合作過多張專輯——特別是2023年10月發行的布魯克納交響曲全集，更是維也納愛樂第一次與單一指揮完成的布魯克納交響曲全集錄音——這也將是他繼2019年首度登上維也納愛樂新年音樂會以來，第二度受邀指揮此一開年盛會。

▲（photo: Wolf Dieter Grabner）
▲（photo: Wolf Dieter Grabner）

除了聽覺的饗宴，維也納愛樂新年音樂會每年都會預錄高品質的芭蕾舞影片。為迎接奧地利薩爾斯堡湖區（Salzkammergut）被選為2024歐洲文化之都，本次選擇在重點城市巴德伊舍（Bad Ischl）拍攝，讓芭蕾舞者在夏宮皇帝別墅（Kaiservilla）展現曼妙舞姿，盡顯奧地利藝術之美。

當天下午，連續第16年進行維也納愛樂新年音樂會現場直播的衛武營，也將於15：00在榕樹廣場舉辦結合療癒植物、異國美食的新年限定市集「2024貳麟貳市」；16：00起，再邀請以即興演奏見長的「隨心所欲樂團」暖場，帶來結合經典與在地風情的創作曲目，為2024送上熟悉又富新意的開始。

▲2023年衛武營戶外轉播現場（攝影：林峻永，衛武營國家藝術文化中心提供）
▲2023年衛武營戶外轉播現場（攝影：林峻永，衛武營國家藝術文化中心提供）

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

藝術薪火相承 勞力士X維也納愛樂 新年音樂會喜迎2024

高美館首度跨界合作衛武營 《老鷹的眼淚—劉冠妏個展》12/30登場

高美館攜手衛武營 展在地藝術家跨域作品

桑布伊《karapule'em 互相祝福》2024新年音樂會衛武營登場！從土地感受前進力量

相關新聞

2024維也納愛樂新年音樂會 東森綜合臺、衛武營看得到

古典樂壇年度盛事「維也納愛樂新年音樂會」，今年將由提勒曼（Christian Thielemann）指揮，以必備的史特勞斯家族作品為主軸；搭配卡爾．柯姆札克二世的《阿爾布雷希特大公進行曲》、漢斯．克里斯蒂安．倫拜的《新年快樂！》等多首從未在此亮相的曲目；並首度安排了布魯克納的音樂（《方塊舞》，作品121），作為這位作曲家誕生200週年的特別紀念。

準．馬寇爾將掌海牙管弦樂團

近期剛與NSO續約至2028年的音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl），也受到海牙管弦樂團（Residentie Orkest）聘請，將於2025-26樂季接替Anja Bihlmaier，成為該團首席指揮，為期至少4年。

塞爾維亞裔作曲家獲格勞梅爾作曲獎 10萬美元入袋

美國肯塔基州路易斯維爾大學享有盛名、獎金高達10萬美元的格勞梅爾作曲獎（ Grawemeyer Award ），今年由Aleksandra Vrebalov的《Missa Supratext》拿下。這是一首為弦樂和女童合唱團而創作的六樂章作品，2018年在舊金山爵士音樂中心首演。

義大利歌劇演唱獲列人類非物質文化遺產

聯合國教科文組織（UNESCO）宣布，將義大利歌劇演唱法（The practice of opera singing in Italy）列為非物質文化遺產，與拿波里披薩烹飪（2017）、克雷孟納小提琴製作（2012）等義大利著名技藝，同列於名錄之上。

Spotify明年大改分潤規則 串流次數上千才有錢拿

《Music Business Worldwide》報導，Spotify將於2024年1月1日改變分潤模式，其中最受人矚目的規則，莫過於設定分潤門檻：一年之內串流超過千次的曲目，才能開始分錢。

英國國家歌劇院總部將離開倫敦 確定落腳曼徹斯特

英國國家歌劇院（English National Opera）已選擇大曼徹斯特（Greater Manchester）為未來的駐地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。