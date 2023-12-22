快訊

認了政見會口誤「該扣20分」 趙少康特地連說3次：侯友宜是我的老大、我的老闆

微軟擬停止支援Win10作業系統 2億4000萬台電腦可能報廢

義大利歌劇演唱獲列人類非物質文化遺產

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

聯合國教科文組織（UNESCO）宣布，將義大利歌劇演唱法（The practice of opera singing in Italy）列為非物質文化遺產，與拿波里披薩烹飪（2017）、克雷孟納小提琴製作（2012）等義大利著名技藝，同列於名錄之上。

義大利歌劇發源自16世紀晚期至17世紀早期佛羅倫斯的梅迪奇家族宮廷，通常具備複雜的情節、精緻的佈景，當然還有藝術化的演唱。該領域第一位大師級作曲者，則是後世熟知的巴洛克時代早期音樂家蒙臺威爾第（Claudio Monteverdi，1567-1643）。

義大利文化部長Gennaro Sangiuliano表示，這是教科文組織對世界一流的歌劇藝術作出的官方認可。

教科文組織將這種歌劇唱法形容為：「一種控制演唱的生理方式，可以增加聲音在圓形劇場與教堂等聲學空間的承載力。」並指這種藝術增進集體凝聚力與社會文化記憶，提供了自由表達與世代間對話的途徑。

如今，義大利全國共有約60座歌劇院，數量亦為全球之冠，更不乏帕華洛帝（Luciano Pavarotti）等永留史冊的超級明星。

女高音Carmela Remigio認為，義大利語言之所以為世界所知，確當歸功於歌劇與劇本：「活生生的歌唱成為人類遺產，這是一種偉大的情感……耳畔歌聲雖會逐漸消逝，卻深深觸動人心。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

影／嘉市跨年晚會卡司陣容曝 王燦、郭婷筠演唱宣傳

南台最美馬賽克藝術聖堂聖奧德堂 布置馬槽迎耶誕

陳佩賢來台拚3年暴哭 喜收點閱破百萬金曲

「當街熱吻男友」引殺機！ 巴基斯坦少女遭父母勒斃陳屍農舍

相關新聞

塞爾維亞裔作曲家獲格勞梅爾作曲獎 10萬美元入袋

美國肯塔基州路易斯維爾大學享有盛名、獎金高達10萬美元的格勞梅爾作曲獎（ Grawemeyer Award ），今年由Aleksandra Vrebalov的《Missa Supratext》拿下。這是一首為弦樂和女童合唱團而創作的六樂章作品，2018年在舊金山爵士音樂中心首演。

義大利歌劇演唱獲列人類非物質文化遺產

聯合國教科文組織（UNESCO）宣布，將義大利歌劇演唱法（The practice of opera singing in Italy）列為非物質文化遺產，與拿波里披薩烹飪（2017）、克雷孟納小提琴製作（2012）等義大利著名技藝，同列於名錄之上。

Spotify明年大改分潤規則 串流次數上千才有錢拿

《Music Business Worldwide》報導，Spotify將於2024年1月1日改變分潤模式，其中最受人矚目的規則，莫過於設定分潤門檻：一年之內串流超過千次的曲目，才能開始分錢。

英國國家歌劇院總部將離開倫敦 確定落腳曼徹斯特

英國國家歌劇院（English National Opera）已選擇大曼徹斯特（Greater Manchester）為未來的駐地。

玩真的 HMV倫敦旗艦店再度開張

英國知名老牌唱片行HMV從2019年破產之後，倫敦旗艦店即告關門大吉。今年中有消息指出，因為HMV於2022年轉虧為盈，入主該公司的Sunrise Records已經打算「復活」這個極富歷史意義的據點——結果，他們真的在11月就兌現了這個諾言、舊地重開，為想念此地的樂迷們帶來年終大驚喜。

沒有黑鍵比較好彈？看看「新白鍵」鋼琴再說吧！

一般擁有52個白鍵與36個黑鍵、全尺寸的88鍵標準鋼琴，可以演奏24個調性的各種曲目。但如果一部鋼琴只有白鍵、沒有黑鍵，也就是把一個8度內的12個音高抽掉了5個、不再有升、降音，那它看起來、聽起來會是怎麼樣的呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。