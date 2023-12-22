義大利歌劇演唱獲列人類非物質文化遺產

【文/MUZIK】

聯合國教科文組織（UNESCO）宣布，將義大利歌劇演唱法（The practice of opera singing in Italy）列為非物質文化遺產，與拿波里披薩烹飪（2017）、克雷孟納小提琴製作（2012）等義大利著名技藝，同列於名錄之上。

義大利歌劇發源自16世紀晚期至17世紀早期佛羅倫斯的梅迪奇家族宮廷，通常具備複雜的情節、精緻的佈景，當然還有藝術化的演唱。該領域第一位大師級作曲者，則是後世熟知的巴洛克時代早期音樂家蒙臺威爾第（Claudio Monteverdi，1567-1643）。

義大利文化部長Gennaro Sangiuliano表示，這是教科文組織對世界一流的歌劇藝術作出的官方認可。

教科文組織將這種歌劇唱法形容為：「一種控制演唱的生理方式，可以增加聲音在圓形劇場與教堂等聲學空間的承載力。」並指這種藝術增進集體凝聚力與社會文化記憶，提供了自由表達與世代間對話的途徑。

如今，義大利全國共有約60座歌劇院，數量亦為全球之冠，更不乏帕華洛帝（Luciano Pavarotti）等永留史冊的超級明星。

女高音Carmela Remigio認為，義大利語言之所以為世界所知，確當歸功於歌劇與劇本：「活生生的歌唱成為人類遺產，這是一種偉大的情感……耳畔歌聲雖會逐漸消逝，卻深深觸動人心。」

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