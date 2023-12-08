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玩真的 HMV倫敦旗艦店再度開張

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

英國知名老牌唱片行HMV從2019年破產之後，倫敦旗艦店即告關門大吉。今年中有消息指出，因為HMV於2022年轉虧為盈，入主該公司的Sunrise Records已經打算「復活」這個極富歷史意義的據點——結果，他們真的在11月就兌現了這個諾言、舊地重開，為想念此地的樂迷們帶來年終大驚喜。

Sunrise Records老闆Doug Putman對旗艦店的重開發下豪語：「HMV將再次成為這條大街的中流砥柱。」

新店面如同以往地，坐落在牛津街363號的原址——Putman坦言，工作團隊花了很多時間，才讓HMV重回此地，這也是他入主HMV後首度得以插旗牛津街——他回憶，自己2015年第一次以顧客身分踏入此店時，就在想：「不知道這家超讚的店是誰的？」如今竟身在此處、成為了故事的一部分，真讓他不敢相信。

Putman介紹，此店有一層樓用於現場演出，另有展示黑膠、流行音樂、DVD的專屬樓層。

37歲的Belinda Powell是這次開幕時在店的顧客之一，將之視為標誌性地點的他表示：「之前聽說要關店時，我真的很難過。」

為了親眼見證開幕，遠從伯明罕而來、稍晚還得返回崗位工作的Scott Peters則說：「看到大家購買實體而非串流真棒！」

回顧一個多世紀之前的1921年，HMV旗艦店由艾爾加親自揭幕、初次於現址面世。其建物曾毀於祝融、又平地而起，二次世界大戰期間曾作為市民躲避空襲的掩體；戰後又是披頭四1962年錄下《Hello Little Girl》、《Till There was You》的發家之地；HMV暫別的這幾年，則為一家美國大型糖果店進駐。

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