北美首團 多倫多交響簽約Harmonia Mundi

【文/MUZIK】

多倫多交響樂團（Toronto Symphony Orchestra）與獨立唱片品牌Harmonia Mundi宣布簽約，展開長期錄音夥伴關係。

這是Harmonia Mundi第一次與北美管弦樂團合作推出大型計劃，他們將於2024年2月首先發行梅湘《Turangalîla-Symphonie》；接著再於本樂季與下個樂季之內錄製並發行史特拉汶斯基《普欽奈拉》及巴爾托克《奇異的滿州人》。

雙方合作的產品，將結合新舊錄音、以該團音樂總監Gustavo Gimeno簽名系列包裝上市。

Gimeno在聲明中表示，自己非常享受與Harmonia Mundi的長期關係，得到機會將這層關係帶到多倫多交響，讓他有了靈感，所以很快就決定，選擇梅湘《Turangalîla-Symphonie》為首發之作——這不僅是小澤征爾1968年擔任音樂總監時，與樂團錄製的曲目、深具歷史意義，而且此曲還體現了樂團與唱片公司特有的前瞻精神與勇氣——這個新的藝術聯盟非常合拍，他以身與其中為幸。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》