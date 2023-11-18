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為舞臺裝上輪子 夏洛特交響樂團上車開入社區

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（photo from charlottesymphony.org）
▲（photo from charlottesymphony.org）

【文/MUZIK】

美國北卡羅萊納州的夏洛特交響樂團（Charlotte Symphony Orchestra）將從明年春天起，以嶄新的活動舞臺車，在全市推出10場免費演出。

該團執行長David Fisk發表的聲明提到，新裝備讓團員可以與各處的人們相見、打破樊籬、演出當地藝人與表演者的作品，並使不常參加傳統音樂會的人也能現場接觸管弦樂。這部活動舞臺會穿梭於不同的社區、特別是市政府指定的六個發展落後區域，以打造「機會廊道」（corridors of opportunity）：「希望它能強化音樂教育的價值，鼓勵孩子拿起樂器。」

該舞臺由Hirschfeld行銷公司特別設計，配有劇場燈光設備、聲學反響牆板與地板，連接iPad操控的音響系統，以三面包覆的空間，提供25至30位音樂家表演，而且30分鐘之內便能完成搭臺準備。總造價不超過50萬美元，其中除了美國援助計劃撥予夏洛特市的20萬美元，另有來自Philip L. Van Every基金會等單位的捐助。

Fisk表示，雖然夏洛特交響樂團在當地酒廠、教堂等地都有演出，但大家通常還是把他們與劇院等傳統聆樂據點聯想在一起。其實他們演奏的範圍很廣，並且想要吸引更廣大的觀眾族群，而免費社區音樂會絕對是更近距離、更加個人化的一種體驗，因為每場節目都會透過交響樂與社區合作、為特定觀眾量身打造，曲目不但涵蓋古典、電影配樂等，還會包括與社區藝術家合作的委託創作。

至於沒有巡演的時候，此車也可望出借予當地藝文團體、非營利單位，甚至婚禮都有可能，不過細節尚在規劃當中。

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