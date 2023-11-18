費城管弦樂團再度巡演 紀念「登陸」50年

【文/MUZIK】

費城管弦樂團（Philadelphia Orchestra）上週到訪北京開始巡演，紀念他們50年前的第一次登陸演出，也被視為拜登與習近平在亞太經濟合作會議相見之前，雙方關係趨緩的一個信號。

1973年9月，繼尼克森首訪大陸之後，該團歷史性的初次上陸，成為美利堅合眾國與中華人民共和國關係關係破冰、交流正常化的重要里程碑。接著他們又有11次在陸演出，上一次是在疫前的2019年5月。

本次演出之前，團方表示，會有14位團員赴陸，其中包括半世紀前也曾參與首演、現年73歲的小提琴手Davyd Booth。降落在北京首都機場時，Booth心有所感地說出：「與中國持續50年的關係已經十分深厚、相當美好。」這次巡演，該團將與中國國家交響樂團在國家表演藝術中心合作，再赴天津、蘇州、上海，並舉辦大師班、校內室內樂演出與其它文化活動。

約莫同時，美國芭蕾舞劇院（American Ballet Theatre）也在大陸巡演，這些交流都在美國國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多訪陸之後進行。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》