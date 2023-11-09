蘋果「咬下」愛樂 Apple Classical再添獨家錄音
【文/MUZIK】
蘋果宣布，繼倫敦愛樂（London Philharmonic Orchestra）之後，他們又與位在倫敦的愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）建立夥伴關係，進一步鞏固Apple Classical作為樂迷首選平臺的地位，也展現其透過擴大獨家錄音陣容稱霸古典音樂串流市場的雄心。
這分開創性的協議，將每月為Apple Classical帶來愛樂管弦樂團的新舊錄音，讓愛樂者可以期待聽到這個名團演繹的許多經典傑作。第一波登場的，會是2007年4月18日Andrew Davis在Croydon Fairfield Hall指揮的艾爾加《謎》變奏曲現場錄音，該音檔經過Spatial Audio精心後製，營造出前所未有的沉浸體驗。
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