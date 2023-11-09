快訊

外國月亮不圓！妹子赴美驚見「3沒有」才知台灣好 網有感：時代不同

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

2025范．克萊本大賽開放報名 時間長達一年

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

預訂於2025年5、6月間展開的第17屆范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition），已於不久前的2023年10月16日開放報名，除了過去已於該賽奪冠者，只要生於1994年6月7日之後、至2007年5月21日之前的鋼琴好手，都可提出申請，而且整個作業時間長達一年，到2024年10月16日才告截止。

這個1962年創立、每四年舉辦一次的頂級大賽，秉持鋼琴名家范．克萊本（Harvey Lavan Cliburn Jr.）以音樂服務樂迷、打破藩籬之志，持續以最高的藝術標準，發掘當代人才。獲獎者不只拿到現金與獎牌，更將於其後三年享有職涯管理、藝術支持、宣傳工作等全面後援。

2022年的第16屆范．克萊本大賽，以網上直播177國、超過4千萬的觀看次數，超越該賽以往紀錄，無疑成為史上、也是當前全球極受矚目的古典音樂大事之一。第17屆賽事，將以鋼琴家Paul Lewis為主席，組成9人評審團，並委託其成員Gabriela Montero為該屆比賽譜寫新曲，作為所有參賽者的必選曲。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

屏東囝仔「純人聲」首度唱進世界盃 歌聲傳遞正能量

中職／台灣大賽桃猿大量短打 前3戰10次犧牲觸擊成搶分關鍵

中職／41歲台灣大賽先發還是會緊張 林智勝喊：需要導航

中職／台灣大賽林智勝首次先發 龍猿爭冠打線微調

相關新聞

2025范．克萊本大賽開放報名 時間長達一年

預訂於2025年5、6月間展開的第17屆范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition），已於不久前的2023年10月16日開放報名，除了過去已於該賽奪冠者，只要生於1994年6月7日之後、至2007年5月21日之前的鋼琴好手，都可提出申請，而且整個作業時間長達一年，到2024年10月16日才告截止。

蘋果「咬下」愛樂 Apple Classical再添獨家錄音

蘋果宣布，繼倫敦愛樂（London Philharmonic Orchestra）之後，他們又與位在倫敦的愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）建立夥伴關係，進一步鞏固Apple Classical作為樂迷首選平臺的地位，也展現其透過擴大獨家錄音陣容稱霸古典音樂串流市場的雄心。

史卡拉新樓落成 大有所用

建築師Mario Botta為史卡拉歌劇院設計、座落在劇院旁邊的新塔樓，已由米蘭市長、史拉歌劇院基金會主席Giuseppe Sala，和該院音樂總監Riccardo Chailly共同揭幕。

俄國指揮大師泰米卡諾夫逝世 享壽84歲

聖彼得堡愛樂官方網站今日披露消息：該團長期的總指揮、俄國指揮大師泰米卡諾夫（Yuri Temirkanov），已於昨日（11/2）逝世，享壽84歲。

以創意面對創傷 哈爾科夫歌劇院雖受戰損 表演未歇

將歌劇院比作船或太空飛船可能有些異想天開，但戰火帶來的傷痕卻是不假。2022年年3月1日，在對該城市進行激烈轟炸的過程中，俄羅斯襲擊了哈爾科夫的主要Svobody（自由）廣場，嚴重損壞了市政廳。附近的建築物、包括歌劇院也受到了影響。隨著接下來的幾天和幾周持續的轟炸，歌劇院的許多窗戶被炸飛、被彈片擊傷、被攔截導彈的碎片擊中。

布拉格交響樂團聘請新任首席指揮

捷克愛樂首席客座指揮Tomáš Netopil將卸下此職、接棒 Tomáš Brauner，成為布拉格交響樂團新任首席指揮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。