2025范．克萊本大賽開放報名 時間長達一年
【文/MUZIK】
預訂於2025年5、6月間展開的第17屆范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition），已於不久前的2023年10月16日開放報名，除了過去已於該賽奪冠者，只要生於1994年6月7日之後、至2007年5月21日之前的鋼琴好手，都可提出申請，而且整個作業時間長達一年，到2024年10月16日才告截止。
這個1962年創立、每四年舉辦一次的頂級大賽，秉持鋼琴名家范．克萊本（Harvey Lavan Cliburn Jr.）以音樂服務樂迷、打破藩籬之志，持續以最高的藝術標準，發掘當代人才。獲獎者不只拿到現金與獎牌，更將於其後三年享有職涯管理、藝術支持、宣傳工作等全面後援。
2022年的第16屆范．克萊本大賽，以網上直播177國、超過4千萬的觀看次數，超越該賽以往紀錄，無疑成為史上、也是當前全球極受矚目的古典音樂大事之一。第17屆賽事，將以鋼琴家Paul Lewis為主席，組成9人評審團，並委託其成員Gabriela Montero為該屆比賽譜寫新曲，作為所有參賽者的必選曲。
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