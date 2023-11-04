俄國指揮大師泰米卡諾夫逝世 享壽84歲

【文/MUZIK】

聖彼得堡愛樂官方網站今日披露消息：該團長期的總指揮、俄國指揮大師泰米卡諾夫（Yuri Temirkanov），已於昨日（11/2）逝世，享壽84歲。

生於1938年，泰米卡諾夫是該世代最具天份的指揮之一，1968年以30歲之齡受命為列寧格勒交響樂團第一指揮，並在1976年接掌基洛夫歌劇院，成為該團的音樂總監。1988年，俄國指揮大師穆拉汶斯基（Yevgeny Mravinsky）過世後，泰米卡諾夫接下列寧格勒交響樂團，並成為改名為聖彼得堡愛樂後的首位總指揮，直至2022年宣布退休為止，期間泰米卡諾夫與樂團多次來台演出，蔚為佳話。他也曾擔任過美國巴爾的摩交響樂團的音樂總監（2002～2006），以及倫敦的皇家愛樂管弦樂團的桂冠指揮。

泰米卡諾夫在蘇聯時期相當活躍，他更是在1988年阿富汗戰爭後，首位被准許在美國演出的藝術家。不過，知名樂評人萊柏利希（Norman Lebrecht）表示，泰米卡諾夫曾與他發誓自己從未參與政治活動，也沒有加入過共產黨。2022年初泰米卡諾夫宣布退休，聖彼得堡愛樂由其弟子阿列席夫（Nikolay Alekseev）接掌。

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