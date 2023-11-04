史卡拉新樓落成 大有所用

文/MUZIK

建築師Mario Botta為史卡拉歌劇院設計、座落在劇院旁邊的新塔樓，已由米蘭市長、史拉歌劇院基金會主席Giuseppe Sala，和該院音樂總監Riccardo Chailly共同揭幕。

此樓地上高38公尺、地下深度達19公尺，總體積超過17000立方公尺，採用熱泵製冷空調、區域供暖系統，冷卻水取自城市地下水井；屋頂也安裝了光電板；透過七個不同樓層的走廊，與劇院主建築相連。

該樓除了8、9樓可以容納劇院原本在附近租用辦公室的員工；4樓與6樓各有152平方公尺與134平方公尺的廣闊露臺；6樓更配置了新的管弦樂排練室兼錄音室，周圍相應設有學習室、樂團團員更衣室，原本的樂團排練室便可改作合唱排練室之用。

新建築也為劇院後臺卸貨和預裝舞臺道具的工作，提供了235平方公尺的新空間，讓舞臺後門打開時的最大深度達到了70公尺，對史卡拉歌劇院的各種音樂活動都有很大的幫助。

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