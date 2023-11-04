快訊

把握好天氣！未來一周迎2波東北季風 「這區」一口氣降7度

高雄女穿拖鞋開車釀1死6傷…工人無辜遭撞死 兒見遺體哀慟

史卡拉新樓落成 大有所用

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

建築師Mario Botta為史卡拉歌劇院設計、座落在劇院旁邊的新塔樓，已由米蘭市長、史拉歌劇院基金會主席Giuseppe Sala，和該院音樂總監Riccardo Chailly共同揭幕。

此樓地上高38公尺、地下深度達19公尺，總體積超過17000立方公尺，採用熱泵製冷空調、區域供暖系統，冷卻水取自城市地下水井；屋頂也安裝了光電板；透過七個不同樓層的走廊，與劇院主建築相連。

該樓除了8、9樓可以容納劇院原本在附近租用辦公室的員工；4樓與6樓各有152平方公尺與134平方公尺的廣闊露臺；6樓更配置了新的管弦樂排練室兼錄音室，周圍相應設有學習室、樂團團員更衣室，原本的樂團排練室便可改作合唱排練室之用。

新建築也為劇院後臺卸貨和預裝舞臺道具的工作，提供了235平方公尺的新空間，讓舞臺後門打開時的最大深度達到了70公尺，對史卡拉歌劇院的各種音樂活動都有很大的幫助。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

暴民闖達吉斯坦首府機場找以色列人 遭俄驅逐

暴民闖跑道找以色列人 俄達吉斯坦首府機場關閉

《與達利有約》展現藝術與美食的力量 在獨裁時代尋找夢想

雕工超卓的捷克摩瑟水晶限量登場 高雄收藏家爭睹

相關新聞

史卡拉新樓落成 大有所用

建築師Mario Botta為史卡拉歌劇院設計、座落在劇院旁邊的新塔樓，已由米蘭市長、史拉歌劇院基金會主席Giuseppe Sala，和該院音樂總監Riccardo Chailly共同揭幕。

俄國指揮大師泰米卡諾夫逝世 享壽84歲

聖彼得堡愛樂官方網站今日披露消息：該團長期的總指揮、俄國指揮大師泰米卡諾夫（Yuri Temirkanov），已於昨日（11/2）逝世，享壽84歲。

以創意面對創傷 哈爾科夫歌劇院雖受戰損 表演未歇

將歌劇院比作船或太空飛船可能有些異想天開，但戰火帶來的傷痕卻是不假。2022年年3月1日，在對該城市進行激烈轟炸的過程中，俄羅斯襲擊了哈爾科夫的主要Svobody（自由）廣場，嚴重損壞了市政廳。附近的建築物、包括歌劇院也受到了影響。隨著接下來的幾天和幾周持續的轟炸，歌劇院的許多窗戶被炸飛、被彈片擊傷、被攔截導彈的碎片擊中。

布拉格交響樂團聘請新任首席指揮

捷克愛樂首席客座指揮Tomáš Netopil將卸下此職、接棒 Tomáš Brauner，成為布拉格交響樂團新任首席指揮。

「崔普艦長」唱歌了 新版原聲帶揭露你沒聽過的《真善美》

經典名片《真善美》（The Sound of Music）登上銀幕近六十年後，將有重製版電影原聲帶面世，專輯除了囊括40首先前未曾發行的樂曲，還首度釋出已故演員普拉瑪（Christopher Plummer）扮演男主角崔普艦長（Capt Von Trapp）時，親自演唱《小白花》（Edelweiss）、《好事》（Something Good）等名曲的原音——而在電影中聽到的版本，則是由Bill Lee另外演唱錄製的。

提勒曼將接替巴倫波英 執掌柏林國立歌劇院

柏林歌劇院基金會信託董事會宣布，聘請提勒曼（Christian Thielemann）為新任柏林國立歌劇院（Staatsoper Unter den Linden）音樂總監，任期自2024年9月1日開始。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。