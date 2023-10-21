「崔普艦長」唱歌了 新版原聲帶揭露你沒聽過的《真善美》

【文/MUZIK】

經典名片《真善美》（The Sound of Music）登上銀幕近六十年後，將有重製版電影原聲帶面世，專輯除了囊括40首先前未曾發行的樂曲，還首度釋出已故演員普拉瑪（Christopher Plummer）扮演男主角崔普艦長（Capt Von Trapp）時，親自演唱《小白花》（Edelweiss）、《好事》（Something Good）等名曲的原音——而在電影中聽到的版本，則是由Bill Lee另外演唱錄製的。

彼時曾為拍片進行聲樂訓練的普拉瑪2018年接受訪問，都還提到自己不被允許為電影和原聲帶獻聲時，有多麼氣憤：「我花了很長時間練唱，但那個時候，他們會找已經受過訓練的人來為歌曲配音。我說：『我做這件要命的事，就只是為了在電影裡演一部音樂劇』。」

偏偏這部講述奧地利海軍指揮官一家和來當家教的實習修女，為了脫離納粹控制而從祖國出逃的作品雄霸電影票房，還得了五座奧斯卡獎，讓崔普艦長成了普拉瑪最為人知的角色，起初甚至到了讓他不勝其擾、覺得「這些粉絲難道都沒看過其它片子嗎？」的地步。

擔綱新版電影原聲帶後製及混音的電影史學家Mike Matessino指出，人們在新的專輯裡不但仍可聽到茱莉．安德魯斯（ Julie Andrews）圓潤流暢的美聲，還可親聞電影中未得採用的配樂片段，「體驗超過1965年發行的電影原聲專輯」。

但他也認為，普拉瑪的歌聲「沒有達到電影要求的精巧職業水準」，他解釋道：「普拉瑪接下這個角色的原因之一，是要增進歌技，這他確實做到了，但不足以和茱莉．安德魯斯相稱。拍片期間普拉瑪一直在上歌唱課，他的聲音悅耳，可是還不夠好。」

Matessino評述，該片由Richard Rodgers和Oscar Hammerstein II譜寫的詞曲是天才神作，此片長紅之處，在於背後隱含的家庭主題，及其療癒性，還有道德上的意義——因為人們不會把這些跟軟性的音樂劇聯想在一起。《真善美》的魅力永遠不會消褪，每個世代都能從中得到屬於他們自己的意義，這也是它不可磨滅的價值所在。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》