布拉格交響樂團聘請新任首席指揮

文/MUZIK

捷克愛樂首席客座指揮Tomáš Netopil將卸下此職、接棒 Tomáš Brauner，成為布拉格交響樂團新任首席指揮。

Tomáš Netopil是土生土長的捷克人，除了在國內學習小提琴與指揮，也曾在斯德哥爾摩皇家音樂院接受帕努拉（Jorma Panula）指導，2002年獲蕭提指揮大賽首獎。他目前也是德國埃森愛樂與劇場（Aalto-Musiktheater: Theater und Philharmonie Essen）的音樂總監。

Netopil表示，布拉格對他來說，一直是豐富的音樂與文化之源，布拉格交響樂團持續為此作出貢獻。自己能在藝術路上與之相交、一起發揮這個優秀樂團的潛能，把音樂之樂帶給布拉格、捷克，乃至國外的觀眾，實乃一大榮幸，也將為他開啟新的藝術篇章。

該團行政總監Daniel Sobotka則相信，由捷克人來擔任布拉格這樣一個標誌性樂團的音樂總監，是很有意義的，溫馨歡迎Netopil來到這裡。

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