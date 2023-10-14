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提勒曼將接替巴倫波英 執掌柏林國立歌劇院

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

柏林歌劇院基金會信託董事會宣布，聘請提勒曼（Christian Thielemann）為新任柏林國立歌劇院（Staatsoper Unter den Linden）音樂總監，任期自2024年9月1日開始。

今年1月，該院已有80高齡的前任音樂總監巴倫波英（Daniel Barenboim），因健康問題辭職。他在過去30年裡，成功讓此院從柏林圍牆的瓦礫中站起、取得國際盛名，還於2017年推動歌劇院整修工程。現在，柏林國立歌劇院已是擁有超過500名員工、年度預算高於8千萬歐元的音樂重鎮了。

現年64歲的提勒曼，是德勒斯登薩克森國立管弦樂團（Sächsische Staatskapelle Dresden）首席指揮，過去與柏林國立歌劇院的合作頗受好評，曾領導德意志歌劇院（Deutsche Oper，1997～2004）、慕尼黑愛樂（Münchner Philharmoniker，2004～2011）；也曾任拜魯特音樂節（Bayreuther Festspiele，2015～2020）、薩爾茲堡復活節音樂節（Osterfestspiele Salzburg，2013～2022）音樂總監。

將於2024-25樂季成為柏林國立歌劇院藝術總監的索博卡（Elisabeth Sobotka）於書面聲明中指出，值此社會改變與危機時刻，該院和柏林國立管弦樂團（Staatskapelle Berlin）面臨重大挑戰、肩負重要任務。優秀的傳統與品質，是未來發展的基礎，而提勒曼就是這一切的保障，很期待兩人未來的合作。

提勒曼也強調柏林國立歌劇院與柏林國立管弦樂團的光榮傳統，非常感激巴倫波英的傑出作為與持續支持，他很高興要回到家鄉柏林，與Sobota一起帶領歌劇院走向未來。

巴倫波英則回憶，提勒曼19歲時就在德意志歌劇院當過他的助理指揮，兩人因而初識，當時這位少年就展現了過人的音樂天賦，時至今日，已然成為當代非常出色的指揮。他祝福提勒曼與索博卡有效交流，並有營運柏林國立歌劇院的能力與好運，更對未來的發展懷抱滿滿期待。

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