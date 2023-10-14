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芝加哥抒情歌劇院使用音感衣 為聽障者打造擬真體驗

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（photo from CuteCircuit）
▲（photo from CuteCircuit）

【文/MUZIK】

今年10月1日，芝加哥抒情歌劇院（Lyric Opera of Chicago）將開風氣之先，在節目中推出能把聲音轉為震動的音感衣（SoundShirt），讓聽障者也能透過觸覺及其它輔助，得到欣賞現場演出的樂趣。

該市身障者辦公室專員、本身即為聽障者的Rachel Arfa表示，他原本很懷疑這種技術能有多大用處，但先前在該院《西城故事》試用這套裝備的經驗，讓他完全改觀，甚而覺得這套技術非只如此、還可以應用到歌劇之外的更多方面。

目前芝加哥抒情歌劇院備有從中碼到大碼的10件音感衣，每部劇目會有一場演出提供使用（《Champion》例外，該劇有兩個提供音感衣的場次），每次用過會乾洗清潔，其它尺寸的衣服也在準備之中——該院資深數位計劃總監Brad Dunn打算先小規模試個水溫、看看真正的市場何在；董事長兼執行長Anthony Freud則稱推出音感衣是他們打造無障礙環境的重要環節。

Dunn回憶，他們2020年2月在倫敦看到這款產品，當時是CuteCircuit公司最新的東西，以輕量化合成材料製作、外觀類似運動衣，零售價格約為1500美元。試穿之後，他大為驚豔，不料COVID-19隨後襲來，讓投產與上市的時程大為延宕。

不過音感衣真正厲害之處，當然不在衣料，而在衣服裡埋藏的16具微形馬達。透過安裝在樂團周圍不同位置的7具麥克風收集音訊，再轉化為信號、傳遞給相應位置的馬達，就能讓它們產生類似行動電話的震動，從而讓穿戴者相當程度地感受到旋律及空間。

但這當然離真正的音樂還有一段距離，為了縮短這個差距，穿戴者會被安排坐在能夠看到手語轉譯員以及指揮動作的位置，再搭配字幕輔助，以期發揮最佳效果。Dunn坦言：「我們不可能為聽障者重新創作音樂，但我們可以為其打造一套模擬體驗，而這種體驗本身就是為了增強其它的體驗。」

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