RIAA發布美國上半年音樂產業收入報告：黑膠稱王實體、串流有所分化

【文/MUZIK】

美國唱片業協會（Recording Industry Association of America，RIAA）剛剛發佈了音樂產業2023上半年度的收入報告：零售收入——串流的收入也歸此類——增長了9.3％，達到了創紀錄的84億美元；批發收入則增長了8.3％，達到了53億美元。

單看串流媒體收入，比去年增長了10.3％、達到了70億美元，占美國音樂收入的84％。不過RIAA明確指出，來自付費訂閱的收入增長了11％、達到了55億美元，但付費訂閱的總數卻僅增長了6％，這個差距幾乎肯定是因為像Spotify這樣的服務提高了價格。

所有這些都與藝術家的抱怨形成了鮮明對比，大多數藝術家從串流中幾乎賺不到什麼錢，他們已經為此更加積極地爭取，以期從播放而獲得版權報酬——但不論如何，至少科技高管和唱片公司老闆們已經賺了不少。

黑膠的勢頭同樣不可小覷：實體音樂收入今年達到了自2013年以來的最高峰，儘管比起占據主要地位的串流，只有相對較小的8.82億美元，但其中黑膠唱片就佔了6億3200萬美元、售出了2300萬張專輯，拿下全部實體銷售的72％，遠超售出1500萬張的CD。

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