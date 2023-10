伯明罕交響樂團聯手中學 提供高品質音樂課程

【文/MUZIK】

英國Shireland CBSO Academy從本月開始,與伯明罕交響樂團( City of Birmingham Symphony Orchestra)合作,每週為學生提供表演節目、工作坊、大師班與至少兩年免費樂器學習課程。

這所全新的國立學校位於英格蘭最貧困的區域之一,校舍原是辦公大樓。9月開學後,138名七年級學生首先入學,未來幾周還將有更多學生加入。校內正在興建一座現代化的表演廳,音樂也已嵌入到學院的課程中,像是研究福爾摩斯的學生,可以學習如何透過對音樂和節奏的理解,來幫助他們解讀莫斯電碼。

學校校長David Green表示,該校遵循國家課程標準:「我們是一所完全正常的學校……有法語、藝術、數學、科學,所有你們期望的東西,但我們與CBSO有非常特殊的合作關係,為學生提供了他們在其他地方無法獲得的音樂機會。」他希望讓每個學生都學習GCSE音樂(英國中等教育普通證書中認證的音樂課程,非必修,許多學校並沒有提供),這門學科近年來的選修率急劇下降——今年夏天,只有29730名學生參加了GCSE音樂考試,比2008年的數量下降了45.2%;音樂A 級的學生人數則為4930,下降了47.9%。

儘管英國教育部表示,至2025年為止,每年已經撥款7900萬英鎊,用於英格蘭音樂中心計畫;明年起還將提供2500萬英鎊支持各種樂器的學習。但伯明罕交響樂團執行長Emma Stenning仍然坦言,英國學校音樂教育存在危機:「沒有足夠的資金、沒有足夠的技能、沒有足夠的時間來學習音樂。這所學校的存在就是為了扭轉這一趨勢,證明音樂是年輕人教育中令人驚歎的一部分。」

該團小提琴手Catherine Arlidge及其Stringcredibles弦樂四重奏,在學期第二週為學生們舉辦了互動工作坊。她認為,英國學生在近用音樂方面存在著「令人沮喪的不公」,但音樂對於年輕人培養其他技能,包括團隊合作、堅韌和創造力,都很有幫助:「在音樂中,有數學,因為你一直在數數,還有講故事……」對她來說,學生可能獲得的成果,才是這個過程中最令人興奮的事情。

伯明罕交響樂團並不是第一個在學校中開展工作的職業樂團。2020年,啟蒙時代管弦樂團(Orchestra of the Age of Enlightenment )宣佈在原有據點的租約到期之後,即進駐倫敦北部的Acland Burghley School設立基地,並支付租金,以增加教育預算。該團在學校禮堂排練,並讓學生參與製作和表演。

對伯明罕交響樂團來說,這個合作夥伴關係,部分是為了擴大人才儲備、確保未來的音樂家背景更為多元,反映現代英國的多樣性。但這也不僅僅是為了培養下一代音樂人——無論學生是否想成為太空人、政治家、教師、獨奏家、指揮家,還是想從事市場行銷、燈光設計或管理工作,他們都將學會有用的技能,每個人都能從習樂中獲益。

