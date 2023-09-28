脫歐代價高 英國音樂人直面衝擊
【文/MUZIK】
英國的音樂家獨立協會（Independent Society of Musicians）日前發表一分名為「付出代價」（Paying the Price）的報告，審視脫歐對該國音樂家造成的影響。
該調查於2021年1月進行，共有超過400名在歐陸活動的英國藝人與業內工作者參與。結果顯示，2020年1月底脫歐之後，有47.4%的受訪者在歐陸參與的演出變少；27.8%甚至完全沒有機會；39%說來自歐洲的案子少了；40%曾被取消預訂節目。簽證與工作許可也因此無可避免地一躍成為支出的最大項目，占比達到23%，其次則是貨物暫准通關（carnet）的18%，以及旅行開銷的14%。
音樂家獨立協會會長Deborah Annetts提醒，英國音樂產業的年產值達到58億英鎊（2019年數據），但脫歐造成的現況，正在帶來問題。次女高音Jennifer Johnston、低男中音Paul Carey Jones等一線表演者，也支持這樣的觀點，強調他們正面對樊籬，對新人而言尤然。
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