波伽利出道將滿30年 紀錄片2024年上市
文/MUZIK
Entertainment One宣布，將發行知名歌手波伽利（Andrea Bocelli）紀錄片《Andrea Bocelli: Because I Believe》。
該片由Cosima Spender執導，以走入波伽利臺後與日常的角度，呈現他的臺下生活、與家人和朋友之間的互動，帶給觀眾前所未見的內容。
目前此片正在義大利與美國拍攝。Spender表示，受邀進入他人的世界都是榮幸，而當那個人是波伽利，就成了深入專屬他聲音、記憶與歌劇世界的機會。因為他與波伽利都生長於Tuscan鄉間，讓兩人不論在生活態度、幽默感，還有與故土的連結方面，都是一拍即合。
《Andrea Bocelli: Because I Believe》為波伽利夫妻與Scott Rodger、Francesco Pasquero；eOne的Tara Long、Malcolm Gerrie、Matt Pritchard、Geno McDermott獨家製作，預計在波伽利出道滿30週年的2024年面世。
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