快訊

屏東惡火4人回不了家 消防大隊長3度哽咽：相信小隊長專業

才喊「撤退」就爆炸！屏東工廠大火釀死傷 時間軸還原驚險救災過程

評／壞蛋的吹哨者遭死亡威脅 黑道治國不演了

迎接杜達美 紐約愛樂獲資四千萬美元

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

紐約愛樂宣布，即將接下該團音樂總監的杜達美（Gustavo Dudamel），將於明年4月24日登上春季節慶舞臺指揮演出；樂團共同主席唐騮千、徐心眉夫婦並為此捐給團裡4000萬美元，作為資助其上任的禮物。

預計2026-27樂季履新的杜達美，去年5月曾指揮紐約愛樂演出三場馬勒第九號交響曲，但此前都未排定2023-24樂季與該團合作的節目。

此外，同樣作為贈禮的一部分，杜達美於2025-26樂季成為準音樂總監之時，也會得到唐騮千、徐心眉音樂與藝術總監主席（The Oscar L. Tang and H.M. Agnes Hsu-Tang Music and Artistic Director Chair）的職位。

現年42歲的杜達美，自2009年起擔任洛杉磯愛樂音樂總監，將於17個寒暑後卸任、轉戰紐約愛樂。今年5月，他也在上任兩個樂季後，提早辭去了巴黎歌劇院音樂總監的工作。

唐騮千是紐約愛樂董事會成員，從2019年開始與Peter W. May擔任樂團共同主席。他曾創辦Reich & Tang投資集團，並任執行長20年之久，也是有名的慈善家。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

「馬克白夫人」歸來 涅翠柯將重登柏林歌劇院

創立半世紀 瑞典BIS唱片將為蘋果收購

猶太裔俄國鋼琴家烏果斯基逝世

以色列出土舊石器時代晚期骨笛 歷史破萬年

相關新聞

迎接杜達美 紐約愛樂獲資四千萬美元

紐約愛樂宣布，即將接下該團音樂總監的杜達美（Gustavo Dudamel），將於明年4月24日登上春季節慶舞臺指揮演出；樂團共同主席唐騮千、徐心眉夫婦並為此捐給團裡4000萬美元，作為資助其上任的禮物。

波伽利出道將滿30年 紀錄片2024年上市

Entertainment One宣布，將發行知名歌手波伽利（Andrea Bocelli）紀錄片《Andrea Bocelli: Because I Believe》。

「馬克白夫人」歸來 涅翠柯將重登柏林歌劇院

柏林國立歌劇院（Staatsoper Berlin）9月15、17、19、23日上演的《馬克白》，因為由涅翠柯（Anna Netrebko）擔綱馬克白夫人一角，不意外地又遭抗議。院方為此特別發表聲明作出解釋，也重申對烏克蘭的支持。

創立半世紀 瑞典BIS唱片將為蘋果收購

Robert von Bahr創立、甫慶祝50週年生日的瑞典知名唱片公司BIS，將被納入Apple Music Classical旗下，成為蘋果娛樂公司Platoon的一員。

猶太裔俄國鋼琴家烏果斯基逝世

出身俄國、有「鋼琴上的怪人」之稱的猶太音樂家烏果斯基（Anatol Ugorski）5日逝於德國，享壽80歲。

以色列出土舊石器時代晚期骨笛 歷史破萬年

考古學者在艾南（Eynan-Mallaha）地區發現用鳥類骨骼製作的笛子，估計約有12000年歷史。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦