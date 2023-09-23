迎接杜達美 紐約愛樂獲資四千萬美元

文/MUZIK

紐約愛樂宣布，即將接下該團音樂總監的杜達美（Gustavo Dudamel），將於明年4月24日登上春季節慶舞臺指揮演出；樂團共同主席唐騮千、徐心眉夫婦並為此捐給團裡4000萬美元，作為資助其上任的禮物。

預計2026-27樂季履新的杜達美，去年5月曾指揮紐約愛樂演出三場馬勒第九號交響曲，但此前都未排定2023-24樂季與該團合作的節目。

此外，同樣作為贈禮的一部分，杜達美於2025-26樂季成為準音樂總監之時，也會得到唐騮千、徐心眉音樂與藝術總監主席（The Oscar L. Tang and H.M. Agnes Hsu-Tang Music and Artistic Director Chair）的職位。

現年42歲的杜達美，自2009年起擔任洛杉磯愛樂音樂總監，將於17個寒暑後卸任、轉戰紐約愛樂。今年5月，他也在上任兩個樂季後，提早辭去了巴黎歌劇院音樂總監的工作。

唐騮千是紐約愛樂董事會成員，從2019年開始與Peter W. May擔任樂團共同主席。他曾創辦Reich & Tang投資集團，並任執行長20年之久，也是有名的慈善家。

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