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創立半世紀 瑞典BIS唱片將為蘋果收購

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

Robert von Bahr創立、甫慶祝50週年生日的瑞典知名唱片公司BIS，將被納入Apple Music Classical旗下，成為蘋果娛樂公司Platoon的一員。

Bahr在紀念該公司成立半世紀的貼文中，宣布了這個重要決定，指出他們為了尋找能夠延續並發揚其輝煌歷史、光大其長遠使命的新夥伴，也為了因應串流平臺大勢、將古典音樂帶給全球新的聽眾，而思考良久。蘋果公司擁有創新與愛樂的歷史，因此成為引領他們踏入新時代、致力打造古典音樂與科技共好未來的理想新家。

BIS所有員工，也將全部續任現職。

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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