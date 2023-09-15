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「馬克白夫人」歸來 涅翠柯將重登柏林歌劇院

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

柏林國立歌劇院（Staatsoper Berlin）9月15、17、19、23日上演的《馬克白》，因為由涅翠柯（Anna Netrebko）擔綱馬克白夫人一角，不意外地又遭抗議。院方為此特別發表聲明作出解釋，也重申對烏克蘭的支持。

該院指出，涅翠柯無疑是當代頂級的歌者之一，雙方合作多年。即便俄烏戰事開打之後，他也沒有回俄演出，而且至今都無此計劃，顯然他已表明立場，並透過聲明與行動，與戰事保持距離。況且涅翠柯非常明白柏林國立歌劇院支持烏方，綜合目前狀況，院方認為，應該給這位藝術家機會。堅定地全然支持烏克蘭固然重要，但歌劇院也必須負責地維持與藝術家之間的關係，所以他們不但要持續關懷因戰禍受苦的人，也一直盡全力與公眾對話、讓大家在音樂裡相連，而非煽動衝突。

當然，聲明也重申該院自2022年2月24日戰爭開打以來，一貫支持烏方的態度，以及包括2022年3月6日推出和平音樂會、協助人道救援等具體行動。院方從彼時開始，就與涅翠柯多次相談，雙方達成先不合作2022年6月《杜蘭朵》的共識，之後的演出再議：「如果藝術家立場不明，柏林國立歌劇院便不宜與之共事。」

不過在2022年3月30日涅翠柯發出聲明、與普丁劃清界線，並在訪問中表明時機不對、自己沒有回俄登臺的打算之後，院方態度便有所改變。

涅翠柯的經紀人也隨之發出聲明，表示涅翠柯期待回到柏林國家歌劇院，參與自己2018年首演的這版《馬克白》。他感謝歌劇院總監Matthias Schulz的誠懇溝通。儘管曾經身陷與俄國政府關係親密的風暴之中，但他已經以受訪時的表述、具體行動、全力闢謠，顯示自己與這場戰爭悲劇沒有關係。雖然有人給他扣上各種帽子，但唯一確定的事實只有：9月他將為柏林觀眾扮演的角色，就是一位好歌手。

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