以色列出土舊石器時代晚期骨笛 歷史破萬年

【文/MUZIK】

考古學者在艾南（Eynan-Mallaha）地區發現用鳥類骨骼製作的笛子，估計約有12000年歷史。

該笛出土於上約旦谷Hula湖盆地，此處不僅是超過5億鳥類跨越歐亞遷徙的輻湊要道，也是距今15000至11700年前舊石器時代晚期、以精細珠寶與個人飾品著名的納圖夫文化（Natufian culture）分布區，目前現場已經挖出上千塊鳥骨，促使專家重新審視遺存，並將 研究 發布於《Nature》。

據報告指出，古人使用的是歐亞白冠水雞與歐亞小水鴨的骨頭，上面有洞、指孔等明顯的加工痕跡，推測是用來模仿鳥類叫聲的工具。鑒於納圖夫文化所處年代，這些文物恰好見證了黎凡特（Levant）地區人類由狩獵採集走向農耕生活時，社會結構愈趨複雜、人與自然關係丕變——例如開始馴化動、植物——的劇烈轉變過程，也是舊石器時代少見的出土樂器，其中一把保存完整、功能良好的笛子，更是難得佳品。

研究者說明，這些文物屬於氣鳴類樂器（aerophone），並未利用弦或簧片，而是利用空氣振動發聲，或許為了增廣音域，還取用了鳥翼上不同部分的骨件，模擬當地紅隼與雀鷹的鳴叫。透過磨耗、埋藏學、實驗、聲學等技術分析，他們證明這些物件是12000年前的特製工具，發出類似猛禽的叫聲，可能用於溝通交流、吸引獵物、音樂創作；其精巧的尺寸，則顯示演奏者技術純熟敏捷。

研究團隊成員、希伯來大學博士後研究員Laurent Davin第一次吹奏他們仿照古物重建的複製品時，就大受「12000年前的聲音」觸動。頻譜分析結果顯示，骨笛模仿的叫聲來自兩種隼類，而這兩種隼同時也是納圖夫飾品裡最常使用的圖騰，這又一次體現了該文化與鳥類的密切關係。

目前已知最早的骨笛，出土於德國西南部施瓦本（Swabian），距今約有4萬年歷史。

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