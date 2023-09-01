再次相遇——2023苗北藝術節10月啟動美好新篇章

【文/MUZIK】

苗栗縣苗北藝文中心「2023苗北藝術節」，即將於10月1日正式展開。以「發掘苗栗、連結臺灣、吸納世界」作為規劃方針，並期以「匯聚劇場製作名流」致力實現場館節目製作能量，精心擘劃「大師風華」、「經典交響」、「國際首席名家」、「劇場名流鉅作」等四大系列、八大展演，持續成為您的城市知已、期待與您共享「再次相遇的美好」。

視覺領悟新體驗

「2023苗北藝術節」從苗栗出發，以「大師風華」系列為題，規劃「回探與新生─康木祥創作概念展」，展期自10月1日至12月24日，以木雕、鋼纜、炮生三個系列作品材質昇華與轉變，展現其對土地環境的關愛，與「重生、永續」生命本質的領悟。

出身苗栗縣通宵鎮的雕塑大師康木祥，從接觸在地傳統木雕起家，將雕塑工藝提升至文化層面的藝術思考，日後更以退役鋼纜的環保再生藝術，受到國際矚目，在臺北、柏林、巴黎、漢堡、紐澤西等地，都能看到其創作的「鋼續」系列作品。本次於苗北藝術節的展覽，康木祥大師將展出全新的系列作品，以及分享其如何返回故鄉苗栗，找尋當初投入雕塑世界的初心。

經典交響盛事薈萃

從第一屆就展開的「經典交響」系列，今年同樣沒有缺席，集合臺灣三大公立交響樂團，先後於苗北藝文中心展現精彩演出。

首先登場的是10月29日的「2023 TSO大師系列－殷巴爾與鄧泰山」，臺北市立交響樂團桂冠指揮、以色列指揮大師殷巴爾（EliahuInbal）將重返苗北，並且邀請1980年蕭邦國際鋼琴大賽首獎、越南裔傳奇鋼琴家鄧泰山（Dang Thai Son），一同合作莫札特第23號鋼琴協奏曲，此首創作於作曲家生涯顛峰時期的作品，是古典時期同類曲目的傑作，莫札特更相當特別地不使用雙簧管，讓樂團音色更加柔順動聽；相對的，下半場則是帶來蕭斯塔科維契第10號交響曲，作曲家將自己的名字隱藏在音符當中，展現出蘇俄時代的不安與反動，也是指揮殷巴爾的拿手好戲。一場演出，兩首曲目，展現古典音樂柔中帶剛的高潮迭起。

11月11日的「NSO詩琴浪漫」音樂會，將由祕魯指揮家指揮家哈斯－貝多亞（Miguel Harth-Bedoya）指揮國家交響樂團，由正值演奏生涯顛峰，國際上最炙手可熱的法國鋼琴家薩洛（Alexandre Tharaud）擔任獨奏家，面對許久未見的臺灣觀眾，薩洛將打破慣例，一次獻上兩首鋼琴協奏曲！法國印象派代表作曲家拉威爾發表於1932年的左手鋼琴協奏曲，是為了因戰爭而失去右手的鋼琴家所作，用單手能彈出的眩目技巧與揉合爵士與當代音樂的色彩，也成為一般鋼琴家趨之若鶩的經典，另一首則是浦朗克鋼琴協奏曲，充滿著作曲家帶著法式幽默感的動聽旋律，是浦朗克晚期重返童心之作──兩首法國曲目，由2016年間榮獲法國政府頒授藝術與文學勳章的薩洛演出，更具一家之言；下半場指揮家哈斯－貝多亞則要與國家交響樂團演出普羅科菲夫《羅密歐與茱麗葉》組曲，以大開大闔的俄式語彙，重新詮釋莎士比亞筆下的經典愛情悲劇。

12月23日則由國立臺灣交響樂團演出「比才與德弗札克的經典對話」，上半場集合了一時之選的臺灣聲樂家陣容：女高音王喬怡、女中音鄭海芸、男高音林健吉與男中音李蘇，一同與指揮家楊智欽帶來比才歌劇《卡門》精采選萃，首首皆是膾炙人口的經典旋律，讓觀眾一聽上癮！下半場則將帶來德弗札克最受歡迎的第九號交響曲《新世界》，此曲是作曲家遠赴美國時，一邊吸取新大陸的音樂元素，一邊思念捷克故鄉，所創作出來的動聽名曲，當中第二樂章的英國管獨奏旋律，更因音樂家李抱忱填入中文歌詞而成《念故鄉》後為人所知，用充滿感恩的溫暖音符，陪伴觀眾迎接歲末佳節。

國際首席名家交會

「國際首席名家」系列，本次則將在12月的第一個週末，帶來兩場大異其趣但同等精采的世界級音樂會。12月1日邀請到目前歐洲最活躍的室內樂團體──丹奈爾四重奏（QuatuorDanel）首次來到苗北藝文中心演出，此團先前多次來臺，曾用貝多芬、蕭士塔高維契、魏因貝格等作曲家的弦樂四重奏全集，征服耳朵挑剔的室內樂迷，本次演出弦樂四重奏中最可親、旋律最優美的柴可夫斯基作品，將是觀眾接觸此曲種的最佳機會。

12月2日的「柏林愛樂金澄之聲」，則相當難得一口氣邀請兩位天團首席，帕胡德（Emmanuel Pahud）是當今世界最知名的長笛家，他在1992年以破紀錄的22歲之齡，在指揮大師阿巴多的邀請下進入柏林愛樂，成為當今世代天團最具標誌性的聲音，無獨有偶地，是本次一同登場的豎琴家蘭格拉美（Marie-Pierre Langlamet），他在1993年同樣受阿巴多之邀入團，兩位音樂家已在樂團合作超過30年，本次一同來臺合作，展現他們身為天團首席的高超技藝。

「劇場名流鉅作」世界首演 呈現潺潺虹光下的苗栗礦業足跡

「劇場名流鉅作」即將迎向苗北原創音樂劇《那一天，彩虹出現》世界首演！本劇由苗北藝文中心與客家委員會共同製作，梁志民導演、製作人何康國、作曲家陳國華、編劇馬尼、作詞家鍾永豐、編舞家吳義芳等「高含金量」主創製作團隊，共同打造時尚又不失精緻的原創音樂劇。

苗北藝術節的創舉：苗北原創音樂劇《那一天，彩虹出現》將迎來世界首演！本劇由在國內投身音樂劇創作長達數十年的果陀劇場與梁志民導演一同打造，苗北藝文中心與客家委員會共同製作，集合製作人何康國、作曲家陳國華、編劇馬尼、作詞家鍾永豐、編舞家吳義芳等一流製作團隊，並且邀請多次入圍金鐘獎的影視天王郭子乾、金曲客語歌后官靈芝、《超級星光大道》踢館天王倪安東、客家戲新世代演員吳侑函共同主演，故事以一句「天邊出現了一道彩虹，美得讓人心驚」作為引子，講出屬於客家庄的礦坑時代故事，在樸實樂天的自然鄉村裡，隱藏著客家堅毅精神的淚水與汗水，展現「每一次的奮不顧身，都是為了保護重視的人」雋永樸實的堅毅耿直，將在11月25日及26日首次登台亮相！

「2023苗北藝術節－再次相遇的美好」，將於10月1日至12月24日舉行，完整演出資訊可至「苗北藝文中心」官方網站查詢，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

2023苗北藝術節－再次相遇的美好

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