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走過87載 美國老牌歌劇雜誌《Opera News》將消失

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

創刊87年、聚焦報導紐約大都會歌劇院與歌劇世界的知名雜誌《Opera News》，將於今年11月發行收刊號，之後即併入英國《Opera》雜誌旗下。

大都會歌劇院日前宣布，《Opera News》發行者——1935年由Eleanor Belmont成立、用以協助該院增加公眾曝光度的獨立公司Metropolitan Opera Guild——將縮小營運規模、成為該院的支持組織，劇院還會接手其教育計劃，每年繼續讓一萬兩千餘名學童得以進場觀賞正裝綵排；年度歌劇獎（Opera News Awards）及午餐榮耀歌手（luncheon honoring singers）則將停辦。

《Opera News》雙週刊1940年上市，1972年加發夏季單月刊版本，2008年改為月刊；現有發行量約43000分，其中32000分為紙本、11000分為數位，除了該公司28000位會員，還擁有9000位付費訂戶，估計讀者達60000餘眾。

大都會歌劇院行政總監Peter Gelb表示，收刊是歷經數年經濟狀況下滑的結果，這也是許多非營利機構的痛點，收入與捐助的錢，根本不夠開銷。

截至今年6月底，Metropolitan Opera Guild 2022財年的盈餘是320萬美元，比2021年少了400萬，跟COVID-19疫前2019年的1190萬相比，更是不可同日而語。

大都會說明，該公司員工將得到資遣，不過院方希望繼續雇用其中數人，董事會成員則可受邀加入劇院董事群。

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