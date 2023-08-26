舒伯特「最後的赤情」 樂興之時8月底重溫

【文/MUZIK】

樂興之時管絃樂團2023年夏季鉅獻舒伯特專題音樂會「最後的赤情」，將於八月三十一日在國家音樂廳演出，以舒伯特生涯最後的交響曲和弦樂五重奏，獻演「古典音樂最後一顆赤子之心」。

舒伯特是樂興之時2023年的專題人物，以創作大量藝術歌曲聞名，但該團卻從器樂的角度切入，帶出舒伯特器樂作品中對於生命、愛與人性的深刻思考。本次音樂會獻演舒伯特弦樂五重奏（D.956）及第九號交響曲（D.944），據樂興之時藝術總監江靖波描述：「舒伯特作品編號D.900之後的作品，俯拾皆是獨身的人在夜深人靜之際，與自己的孤單、自己的內心、自己的選擇面對面時，最真摯同理悲憫溫柔的代抒。」

弦樂五重奏由五位傑出的樂興之時弦樂團員演奏。在創作了一系列弦樂四重奏之後，舒伯特改以五個聲部寫作，帶來更寬闊聲響及多彩層次變化。不同於其他作曲家前輩，他加入的是第二把大提琴，並在整首五重奏裡增色了溫暖、豐富的質感，四個樂章間充滿溫柔的抒情歌唱及令人驚豔的情緒轉換，堪稱是其室內樂曲目的巔峰之作。

下半場則以宏大的編制演出舒伯特C大調第九號交響曲《偉大》。標題原文德語Grosse其實只有「大」的意思，起於舒伯特聽過貝多芬第九號交響曲1824年的首演之後得到啟發，自己也想創作一首規模宏大的交響曲。這部交響曲秉持浪漫主義的圭臬，歌詠著大自然不可思議、永無止境的美，雖然中文標題可謂超譯，但被稱為「偉大」亦當之無愧。同為傑出作曲家的舒曼曾如此讚嘆：「不熟悉這首交響曲的人，就不明白真正的舒伯特」。

樂興之時今年以舒伯特為年度主軸，舉辦多場音樂會， 7至9月正於基隆表演藝術中心進行的「浪漫小巨人：舒伯特與他的器樂謳歌」系列親子音樂會，透過室內樂結合聲樂家擔任說書人，介紹舒伯特生命故事及其作品，目前兩場已經累積眾多親子及各年齡層觀眾好評。「最後的赤情」也配合文化部「成年禮金文化幣」政策，特別規劃「成年禮金青年席位」，使用文化幣全額折抵即可以300元的優惠價格入座限量頂級席區，以此鼓勵青年觀眾走進音樂廳，暫別日常生活裡充斥的3C桎梏，親自體驗現演奏的無可取代性。

最後的赤情

樂興之時「浪漫小巨人」親子系列 舒伯特樂饗基隆

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