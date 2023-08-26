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學鼓有助自閉症患者克服恐懼

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

來自英國艾塞克斯大學、由Clem Burke鼓樂計劃組織、Waterloo慈善基金會贊助的研究顯示，用心學鼓的青少年較少出現過度亢奮與注意力不集中的問題。

該研究以一組36位青少年為對象、為時8週，實驗組每週接受兩堂擊鼓個別課程，對照組則沒有。透過功能性核磁斷層掃描，可以看到上過課的學生腦中負責抑制控制、監測行動結果與自我調節的區域之間，關聯性有所加強；右側額下迴和右背外側前額葉皮層的功能連結增強；內側額葉皮層、左右副扣帶皮層、胼胝體下皮層、左額極、尾狀核、左伏隔核有顯著變化。反映到實際作為上，則是減少了實驗組學生過度亢奮與注意力不集中的現象。

去年他們將成果發表於PNAS（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America）後，位於Gloucester、Forest of Dean、Liverpool、Bedfordshire 、West Sussex五所學校的學童都加入了先導研究、開始修習擊鼓課程。

在英國，有超過150萬學童需要特殊教育。該研究共同作者Ruth Lowry博士指出，他們觀察到打鼓可以在行為與情緒上帶來全方位的好處。學鼓的孩子不怕犯錯，就算他們敲錯，也只是暫停、再開始，沒什麼大不了的——當他們無懼於失敗、能夠放手去做的時候，他們在學校的狀況也會隨之改變。

知名鼓手Clem Burke則認為，這是一項涉及擊鼓與心理意識的研究。他希望擊鼓可以納入英國國家教育正式課程，對於受學習障礙所苦的學生來說，這會是一大轉機：「當你演奏音樂、與樂團的其他成員相伴，就作出了一種非語言的溝通……不用講話、而是透過音樂，這是很正向的溝通方式。」

參與該研究的授課鼓師Andrew Franklin也說，打鼓讓人「活在當下」，對任何年齡層的人都有好處。

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