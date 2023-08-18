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T1聯盟／特攻解約後才簽約 台新跳出來澄清無惡意挖角林秉聖

塔利班銷毀樂器「淨化國家」

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

據塔利班旗下Bakhtar新聞社消息，阿富汗西部省分Herat伊斯蘭主義團體領袖、殖善防惡部長Aziz al-Rahman al-Muhajir宣布於七月末焚毀了一批「非伊斯蘭」的樂器，包括從數個城鎮收繳的吉它、風琴、揚聲器等，並警告：任何從事受禁樂器交易者，都會遭受嚴厲處罰。

消滅這些物件，是塔利班政權強化從嚴執行伊斯蘭教法（Sharia）行動的一環。自2021年8月重新統治阿富汗以降，他們就將所有非宗教戰歌的音樂視為違反教律的罪行，女性不能工作上學、權利再受限縮，連美容院都被關閉。

至於樂器到底罪在何處？Muhajir解釋：這些東西會誘發年輕人的虛榮心、導致社會墮落。

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