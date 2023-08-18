塔利班銷毀樂器「淨化國家」
【文/MUZIK】
據塔利班旗下Bakhtar新聞社消息，阿富汗西部省分Herat伊斯蘭主義團體領袖、殖善防惡部長Aziz al-Rahman al-Muhajir宣布於七月末焚毀了一批「非伊斯蘭」的樂器，包括從數個城鎮收繳的吉它、風琴、揚聲器等，並警告：任何從事受禁樂器交易者，都會遭受嚴厲處罰。
消滅這些物件，是塔利班政權強化從嚴執行伊斯蘭教法（Sharia）行動的一環。自2021年8月重新統治阿富汗以降，他們就將所有非宗教戰歌的音樂視為違反教律的罪行，女性不能工作上學、權利再受限縮，連美容院都被關閉。
至於樂器到底罪在何處？Muhajir解釋：這些東西會誘發年輕人的虛榮心、導致社會墮落。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言