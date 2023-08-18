讓人聽見又看見 新款概念設計鋼琴Ravenchord

【文/MUZIK】

平臺鋼琴承襲大鍵琴，為了滿足發聲與結構強度的要求，其外貌早已定型，並沿用超過三個世紀之久。不過近來位於舊金山的Whipsaw公司另有主意，提出了顛覆傳統的全新鋼琴設計「Ravenchord」。從渲染圖上看來，此琴琴身形似鳥翼，琴弦從翼根處迴旋向外排列，演奏時整個發聲部位，包括鋼弦與擊弦機構，都會面對觀眾，讓人一目瞭然。

該公司創辦人、執行長Dan Harden表示，鋼琴的魔術就在於「藏」，而他想透過完全展示其形式、功能與使用，來解放這個傳統神祕、只聞其聲的「黑盒子」。

不過Ravenchord目前只進行到圖紙設計的階段，還待有人資助，才可能真正試製概念機型。

在音樂史上，Ravenchord當然不是第一個試著重新設計鋼琴的方案，Zaha Hadid辦公室中造型性感的 Schimmel Pegasus 、懸臂型琴身的 Bogányi ，都是近代引人注目的名品，不過它們大致都沿襲了平臺鋼琴原有的基因，只是做了一點改進，可不像Ravenchord那樣「改到根本認不出來」——或許因為自己並不演奏鋼琴，Harden從不覺得鋼琴漂亮：「它們形體尷尬、腳又醜。」——不過既然是樂器，彈起來聲音如何仍是最重要的關鍵，而這一點，就要留待Ravenchord生產出來才能得到確證了。

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