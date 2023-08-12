聽新聞
test
0:00 / 0:00
涅翠柯提告 控大都會違法拉黑
【文/MUZIK】
女高音涅翠柯（Anna Netrebko）向曼哈頓地方法院提告，控訴紐約大都會歌劇院及其行政總監Peter Gelb，認為對方因為他與普丁關係好，雖然在該院壓力下發文譴責俄烏戰爭，仍遭取消多場節目，連帶詆毀、違約行為，使他損失數萬美元排練與演出酬勞，還造成他嚴重的心理痛苦與情緒低落，包括感到憂鬱、受辱、難堪、焦慮等，合計求償36萬美元。
今年稍早，涅翠柯已先向代表歌劇表演者的美國音樂藝術家公會提交個別申訴，仲裁者判定大都會劇院取消演出的行為違反合約、須賠償20萬美元。
院方則發出聲明回應，稱此控沒有根據。
過去，涅翠柯曾因捐款給頓內茨克劇院遭受非議。2022年俄烏衝突發生後，緣於外界壓力，他逐漸鬆口、開始譴責戰爭，但未針對普丁，結果就在開戰一個月後，被大都會從所有節目中除名。他控訴大都會歌劇院及其行政總監Peter Gelb傷害自己與觀眾的關係，包括鼓動反對他演出的抗議行動。
更糟的是，這一番操作下來，涅翠柯又因此失去與俄國劇院的合作關係，簡直裡外不是人。不過他目前仍活躍於米蘭、柏林、巴黎、維也納等其它地方，並未完全失去舞臺。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言