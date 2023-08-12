快訊

大陸未開放陸客團來台灣 李彥秀曝台灣旅行業不滿原因

柯文哲競選總部設新北？民眾黨議員曝「有聽說」、揭1可能原因

林志玲48歲像20歲的凍齡秘密！營養師曝她「9個抗老保養好習慣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涅翠柯提告 控大都會違法拉黑

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

女高音涅翠柯（Anna Netrebko）向曼哈頓地方法院提告，控訴紐約大都會歌劇院及其行政總監Peter Gelb，認為對方因為他與普丁關係好，雖然在該院壓力下發文譴責俄烏戰爭，仍遭取消多場節目，連帶詆毀、違約行為，使他損失數萬美元排練與演出酬勞，還造成他嚴重的心理痛苦與情緒低落，包括感到憂鬱、受辱、難堪、焦慮等，合計求償36萬美元。

今年稍早，涅翠柯已先向代表歌劇表演者的美國音樂藝術家公會提交個別申訴，仲裁者判定大都會劇院取消演出的行為違反合約、須賠償20萬美元。

院方則發出聲明回應，稱此控沒有根據。

過去，涅翠柯曾因捐款給頓內茨克劇院遭受非議。2022年俄烏衝突發生後，緣於外界壓力，他逐漸鬆口、開始譴責戰爭，但未針對普丁，結果就在開戰一個月後，被大都會從所有節目中除名。他控訴大都會歌劇院及其行政總監Peter Gelb傷害自己與觀眾的關係，包括鼓動反對他演出的抗議行動。

更糟的是，這一番操作下來，涅翠柯又因此失去與俄國劇院的合作關係，簡直裡外不是人。不過他目前仍活躍於米蘭、柏林、巴黎、維也納等其它地方，並未完全失去舞臺。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

向敵人買石油 烏克蘭的戰車形同「資敵」樂壞普丁

反擊的狼煙？莫斯科遭無人機攻擊的爆炸之謎

【Daily Podcast】義大利總理梅洛尼訪美國會見拜登／俄非峰會：普丁承諾俄羅斯可成為非洲糧食可靠供應國

超有才！網友分享「擡鐘人」照片 釣出吸螺人、擁慷仁、瞄利人

相關新聞

涅翠柯提告 控大都會違法拉黑

女高音涅翠柯（Anna Netrebko）向曼哈頓地方法院提告，控訴紐約大都會歌劇院及其行政總監Peter Gelb，認為對方因為他與普丁關係好，雖然在該院壓力下發文譴責俄烏戰爭，仍遭取消多場節目，連帶詆毀、違約行為，使他損失數萬美元排練與演出酬勞，還造成他嚴重的心理痛苦與情緒低落，包括感到憂鬱、受辱、難堪、焦慮等，合計求償36萬美元。

拜魯特將於2026年首度推出《黎恩濟》

為紀念拜魯特音樂節150週年，主辦單位計劃於2026年首度搬演不在華格納「最後十部歌劇」——也就是被執掌該節的華格納家族認定為所謂「成熟」作品——之列的《黎恩濟》（Rienzi）。

大都會歌劇院票房略有回溫、觀眾更年輕

2022-2023樂季結束，數據顯示，紐約大都會歌劇院COVID-19疫後第二個樂季全季共售出66%的席位，雖然比起疫前2018-19樂季的75%還有一段距離，可是相較於2021-2022的61%，票房表現已經略有上升。

2023豆莢寶寶兒童音樂會《踏浪踏浪~擊樂島》8月19日開啟全台巡演！

由財團法人擊樂文教基金會主辦，每年暑假皆會為學齡兒童推出的「豆莢寶寶兒童音樂會」，今年挑選了最適合夏日的「海洋」做為主題，推出全新節目《踏浪踏浪~擊樂島》，從8月19日起連三個月巡迴全臺9縣市共28場，讓大朋友與小朋友隨著「豆莢寶寶DoReMi」的腳步，一同搭上遊船進行清涼消暑的奇幻冒險，感受朱宗慶打擊樂團2的年輕擊樂家們，是如何用動聽的音符，在舞台上舖成一片藍色大海！

費城大眾樂手自立門戶 無名樂團將以滿編狀態演出

費城大眾管弦樂團面臨眾多問題，一時難以真正復活，但該團樂手已經不想乾等，他們自己籌組了新的「無名大眾樂團」（No Name Pops），並將於9月與10月分別在費城南街（South Street）及基默中心（Kimmel Center）登臺演出。

美國連鎖賣場惡用古典音樂 居民不堪其擾

先前曾有報導提及，洛杉磯地鐵用古典音樂逼走滯留車站的人，可是非但收效甚微，而且還讓一般乘客先蒙其害。無獨有偶，美國連鎖賣場 Safeway自2月起，也為了「驅趕閒雜人等」、讓店前的戶外停車場淨空，而大放古典音樂，結果不出意料，真正被煩到的，又是附近的倒霉居民……。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦