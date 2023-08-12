涅翠柯提告 控大都會違法拉黑

【文/MUZIK】

女高音涅翠柯（Anna Netrebko）向曼哈頓地方法院提告，控訴紐約大都會歌劇院及其行政總監Peter Gelb，認為對方因為他與普丁關係好，雖然在該院壓力下發文譴責俄烏戰爭，仍遭取消多場節目，連帶詆毀、違約行為，使他損失數萬美元排練與演出酬勞，還造成他嚴重的心理痛苦與情緒低落，包括感到憂鬱、受辱、難堪、焦慮等，合計求償36萬美元。

今年稍早，涅翠柯已先向代表歌劇表演者的美國音樂藝術家公會提交個別申訴，仲裁者判定大都會劇院取消演出的行為違反合約、須賠償20萬美元。

院方則發出聲明回應，稱此控沒有根據。

過去，涅翠柯曾因捐款給頓內茨克劇院遭受非議。2022年俄烏衝突發生後，緣於外界壓力，他逐漸鬆口、開始譴責戰爭，但未針對普丁，結果就在開戰一個月後，被大都會從所有節目中除名。他控訴大都會歌劇院及其行政總監Peter Gelb傷害自己與觀眾的關係，包括鼓動反對他演出的抗議行動。

更糟的是，這一番操作下來，涅翠柯又因此失去與俄國劇院的合作關係，簡直裡外不是人。不過他目前仍活躍於米蘭、柏林、巴黎、維也納等其它地方，並未完全失去舞臺。

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