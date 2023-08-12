拜魯特將於2026年首度推出《黎恩濟》

【文/MUZIK】

為紀念拜魯特音樂節150週年，主辦單位計劃於2026年首度搬演不在華格納「最後十部歌劇」——也就是被執掌該節的華格納家族認定為所謂「成熟」作品——之列的《黎恩濟》（Rienzi）。

華格納曾孫女、該節現任總監Katharina Wagner在日前的視訊會議上透露，他們將於2026年把華格納完成的第三部歌劇《黎恩濟》與其它十部歌劇一起推上舞臺。2024節目主軸會是新製作的《崔斯坦與伊索德》，由Thorleifur Örn Arnarsson執導、Semyon Bychkov指揮，Andreas Schager、Camilla Nylund等演出；Philippe Jordan還將指揮Valentin Schwarz 2022年製作的《尼貝龍指環》再度登場。2025則送上Matthias Davids執導、Daniele Gatti指揮，Georg Zeppenfeld、Michael Spyres等演出的新製《紐倫堡的名歌手》。

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