大都會歌劇院票房略有回溫、觀眾更年輕

【文/MUZIK】

2022-2023樂季結束，數據顯示，紐約大都會歌劇院COVID-19疫後第二個樂季全季共售出66%的席位，雖然比起疫前2018-19樂季的75%還有一段距離，可是相較於2021-2022的61%，票房表現已經略有上升。

在這個樂季裡影響大都會賣票最鉅的，可能莫過於其網站在2022年12月中遭受攻擊、導致會員個資外洩，迫使官網暫閉9日、其後又限用數週，造成售票速度趨緩，若無此事影響，估計還能讓成績推進2%、達到68%。

該院可動用現金比例也比上一年微幅增加1%、達到57%。

而所有節目之中，表現最亮眼的，當屬Renée Fleming、 Joyce DiDonato、Kelli O’Hara 等大牌鎮場的《The Hours》，8場演出總上座率高達86%，也讓該院預訂2024年5月再排8場。

院方也表示，包辦75%票房的單場購票觀眾的平均年齡，從上個樂季的50歲降低到了44歲，讓該院行政總監Peter Gelb看到了未來的支持者、甚受鼓舞，但他仍認為疫情對較高齡觀眾造成的衝擊尚待克服。

紐約愛樂表現也不錯，該團宣布：遷入整新完成的林肯中心David Geffen音樂廳後，第一個樂季售出的票券金額，達到了總金額的89%。

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