2023豆莢寶寶兒童音樂會《踏浪踏浪~擊樂島》8月19日開啟全台巡演！

【文/MUZIK】

由財團法人擊樂文教基金會主辦，每年暑假皆會為學齡兒童推出的「豆莢寶寶兒童音樂會」，今年挑選了最適合夏日的「海洋」做為主題，推出全新節目《踏浪踏浪~擊樂島》，從8月19日起連三個月巡迴全臺9縣市共28場，讓大朋友與小朋友隨著「豆莢寶寶DoReMi」的腳步，一同搭上遊船進行清涼消暑的奇幻冒險，感受朱宗慶打擊樂團2的年輕擊樂家們，是如何用動聽的音符，在舞台上舖成一片藍色大海！

二團助理藝術總監陳宏岳表示，本次挑選「海洋」當主軸，也是呼應疫情後大家的「報復性旅遊」：「豆莢寶寶也要一起環遊世界！」同時，過往受到熱烈歡迎的觀眾互動橋段，以及讓小朋友們為之瘋狂的演後見面照片會，也都會在今年全數恢復，豆莢寶寶的粉絲們千萬別錯過！

▲《踏浪踏浪~擊樂島》用三座不同風格的島嶼，展現出不一樣的音樂氛圍

《踏浪踏浪~擊樂島》的故事由最受到歡迎的豆莢寶寶DoReMi開啟，他們搭船參加「踏浪擊樂嘉年華」，同時能參觀「森林島」、「派對島」與「花花島」等三座不同風格的擊樂島嶼，但突如其來的一陣大風浪，把三位豆莢寶寶拆散了，DoDo被森林島的島民救起，還意外成為了擊樂大師；MiMi則是在派對島狂歡得不亦樂乎，最後大家一起到花花島重聚，卻發現ReRe竟然不記得他們是誰了？一起到音樂廳內看看豆莢寶寶要如何度過這次難關，又要怎樣運用音樂團結起眾人的心！

藝術總監朱宗慶表示，早在兩個月前的排練中，《踏浪踏浪~擊樂島》就已經展現相當完整的架構了：「這群擔綱豆莢寶寶兒童音樂會演出、非常年輕的二團團員，他們在助理藝術總監陳宏岳的用心帶領下，在演出上呈現的專業、熱情與活力，令我印象深刻！」

《踏浪踏浪~擊樂島》由資深兒童劇創作者呂濟寬擔任編劇與導演，主題曲《擊樂嘉年華》則由朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺譜寫，他表示自己由於不太會游泳，並不喜歡大海：「但為了這次創作，我特別跑了很多次海邊、戲水，還因此變黑了！」實地造訪沙灘所獲得的音響，也成為高瀚諺的靈感，這次運用了沙鈴、鐵琴、木琴等充滿流動感的樂器，創造出海浪拍打在沙灘上的韻律感。同時更為了劇中三個各具特色的擊樂島，寫出各種不同風格的編曲與配器，加上現場即時與觀眾們的互動安排，讓《踏浪踏浪~擊樂島》能夠寓教於樂，讓孩子們在不知不覺中，接觸並認識音樂多變性的精采音樂會。

▲本次更會恢復觀眾互動橋段與會後的見面拍照會，讓觀眾們看得更過癮！

如此安排，更是朱宗慶所樂見的，他回憶道，自己在1988年舉辦了第一場「兒童音樂會」，就是專為兒童量身打造的音樂會結構開始，到戲劇和劇場元素的導入與融合，之後更發展到主要角色豆莢寶寶DoReMi作為兒童音樂會品牌：「這麼多年來，我們看到許多未曾看過演出的大小朋友，因為兒童音樂會而第一次走進劇場，日後不但成為豆莢寶寶的忠誠觀眾，更進一步走入了欣賞表演藝術的世界裡。」現在負責演出「兒童音樂會」的朱宗慶打擊樂團2，更是接下了這個傳承的棒子，持續以高水準的演出、高活力的熱情，歡迎著所有進入音樂廳內的大小朋友們。

2023「豆莢寶寶兒童音樂會」《踏浪踏浪~擊樂島》，在8月19日於臺中展開首場演出，並至11月19日巡迴全臺9縣市共28場，全數場次皆已啟售，購票請洽 OPENTIX兩廳院文化生活 。

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