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美國連鎖賣場惡用古典音樂 居民不堪其擾

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

先前曾有報導提及，洛杉磯地鐵用古典音樂逼走滯留車站的人，可是非但收效甚微，而且還讓一般乘客先蒙其害。無獨有偶，美國連鎖賣場 Safeway自2月起，也為了「驅趕閒雜人等」、讓店前的戶外停車場淨空，而大放古典音樂，結果不出意料，真正被煩到的，又是附近的倒霉居民……。

31歲的舊金山居民Carolina Gomez便是受害者之一，他從週五18時下班回家，就一直聽著Geary大道南方社區Webster街上的Safeway輪播各種古典樂曲，從《胡桃鉗》一路跳到《天鵝湖》，直到他23時30分關電視上床，都沒個停歇。在人靜的深夜裡，樂聲只顯得更加惱人——凌晨4時就被音樂吵醒的他，真正受夠了一個晚上、從停車場播音塔不斷轟炸的免費古典，可是Safeway非但不肯對這樣的做法給出解釋，還在週五變本加厲地增大音量，隔日又無視Gomez的登門抗議，讓忍無可忍的他只能打非緊急市民專線311求助。

而同樣深受其擾的另一位居民Maureen Shields則致電Safeway，並堅持要向店經理抗議這個讓人連週日都不得安寧的鬼東西；對方則回應說這是與它州供應商所訂安全合約的一部分，並承諾會關掉音樂——但直到週一早上8點半，音樂還是響個沒完。

管理Gomez所居公寓的物業公司人員Tiffany Lee從週六凌晨1點，就被眾人的抱怨淹沒，週一去上班時，早已超過負荷：「我也為租客感到很難過。」

另一方面，Safeway倒是對自己的意圖毫無掩瞞，發言人Wendy Gutshall不只承認公司從2月開始就放古典音樂來阻撓遊蕩者，還說這是業界通例，他們已經在監控各店的音量並作必須之調整，但並未回應週末音樂為何特別大聲，也沒有解釋為什麼選擇古典音樂，而非其它樂種的作品。

舊金山應急管理處街道意見協調部主管Sam Dodge表示，他在整個灣區的漢堡王跟其它Safeway都有聽到用來趕人的古典音樂：「我不知道這為什麼相當常見？我覺得古典音樂讓人很舒緩啊。」

不過住在停車場前面的Helena Gershwin顯然不這麼認為，他說音樂是隨機換曲，已經引起討論。雖然他覺得「還好起碼是古典、不是鄉村」，但近期大家都不太聊了，因為「古典音樂特別讓人抓狂」。

該分店店長週一回應媒體：音樂照放，但調小音量。直到當天下午14：00，樂聲才完全停止。

雖然週二早晨依然無事，讓Gomez終於補到了眠，但他當然還是擔心週末一到，音樂就會又來轟炸：「我以前從沒聽到音樂這麼大聲，而且持續兩天兩夜都不停。」

回顧：

洛杉磯地鐵用古典音樂趕人 突顯都市問題

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