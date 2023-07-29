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費城大眾樂手自立門戶 無名樂團將以滿編狀態演出

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

費城大眾管弦樂團面臨眾多問題，一時難以真正復活，但該團樂手已經不想乾等，他們自己籌組了新的「無名大眾樂團」（No Name Pops），並將於9月與10月分別在費城南街（South Street）及基默中心（Kimmel Center）登臺演出。

新團董事會成員、大提琴手Jonathan Fink提到，他們以費城現在沒有大眾管弦音樂為恥，所以幾位原樂團成員便決定創立無名大眾樂團，來填補這個空缺。

去年耶誕音樂會後，費城大眾管弦樂團就被趕出基默中心，所有節目也因此暫停，該團母機構Encore Series Inc（ESI）對基默中心提起訴訟，尋求回歸音樂廳的機會。但樂團同時也被樂手控告，沒有支付耶誕演出的費用。

Fink表示，他們管不著ESI，不論費城大眾管弦樂團能否復歸，無名大眾樂團都會繼續前進。

費城大眾管弦樂團董事長兼執行長Karen Corbin則發表聲明，指其仍受樂手與贊助人之託，將回歸完整樂季演出，只是在費城管弦樂團撤除掠奪式的規定以前，無法完成此事。雖然訴訟還在進行，但他們還是會設法在多場音樂會延期的困難中繼續前進，並期待未來幾年的演出。

這幾個月以來，無名大眾樂團其實已經在多個地點做過小規模演出，不過9月9日在第二街與南街交口、主打《Rocky》配樂與《Philadelphia Freedom》的免費節目，以及10月28日以Motown and the Sound of Philadelphia為題、由Herb Smith指揮的售票付費音樂會，則會是他們以全編制登臺的處女秀。

回顧：

費城大眾管弦樂團告別舞臺

得到傷停時間 費城大眾管弦樂團可望免於消失

費城大眾管弦樂團提訴訟 控告費城管弦樂團與基默中心壟斷市場

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