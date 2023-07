費城大眾樂手自立門戶 無名樂團將以滿編狀態演出

【文/MUZIK】

費城大眾管弦樂團面臨眾多問題,一時難以真正復活,但該團樂手已經不想乾等,他們自己籌組了新的「無名大眾樂團」(No Name Pops),並將於9月與10月分別在費城南街(South Street)及基默中心(Kimmel Center)登臺演出。

新團董事會成員、大提琴手Jonathan Fink提到,他們以費城現在沒有大眾管弦音樂為恥,所以幾位原樂團成員便決定創立無名大眾樂團,來填補這個空缺。

去年耶誕音樂會後,費城大眾管弦樂團就被趕出基默中心,所有節目也因此暫停,該團母機構Encore Series Inc(ESI)對基默中心提起訴訟,尋求回歸音樂廳的機會。但樂團同時也被樂手控告,沒有支付耶誕演出的費用。

Fink表示,他們管不著ESI,不論費城大眾管弦樂團能否復歸,無名大眾樂團都會繼續前進。

費城大眾管弦樂團董事長兼執行長Karen Corbin則發表聲明,指其仍受樂手與贊助人之託,將回歸完整樂季演出,只是在費城管弦樂團撤除掠奪式的規定以前,無法完成此事。雖然訴訟還在進行,但他們還是會設法在多場音樂會延期的困難中繼續前進,並期待未來幾年的演出。

這幾個月以來,無名大眾樂團其實已經在多個地點做過小規模演出,不過9月9日在第二街與南街交口、主打《Rocky》配樂與《Philadelphia Freedom》的免費節目,以及10月28日以Motown and the Sound of Philadelphia為題、由Herb Smith指揮的售票付費音樂會,則會是他們以全編制登臺的處女秀。

