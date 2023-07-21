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1700萬英鎊換獨家莊園 蕭提倫敦故居出售

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

已故指揮大師蕭提（Georg Solti）在倫敦Primrose Hill的故居，正以1695萬英鎊的價格求售，房產經紀公司介紹該屋「座落於令人垂涎的私人屋彎，是一處位置絕佳的產業，背靠Elsworthy路、占地0.2英畝，給您一片寧靜的綠洲。」

該屋建於1898年，建屋者William Willett留下的維多利亞風格與蕭提居住時的各種擺設並陳，在建築與音樂的平衡之中，交織出迷人的風采。屋內共有7間臥室、4間浴室、接待室與餐廳，當然還有蕭提工作的地方——該處樣貌依舊，維持著他1997年出外度假期間於睡夢中突然離世時的一切、史坦威鋼琴仍在房中。

蕭提1912年生於布達佩斯，幼年學習鋼琴，曾是巴爾托克、埃爾諾、高大宜的門生。1935至1937年間，他成為華爾特和托斯卡尼尼的助手，1938年首度指揮演出，但因其猶太血統，在當時的氣氛中，不太受到歡迎。

第二次世界大戰期間，蕭提避居瑞士，戰後前往百廢待興的德國找工作，被盟軍指派到慕尼黑巴伐利亞國立歌劇院，接替被禁止演出的克萊門茲．克勞斯擔任指揮。1952年蕭提再調職到法蘭克福歌劇院，得到愈來愈多與大樂團和大歌劇院合作的機會。

1961年起，他與柯芬園歌劇院展開長達10年的合作，並於1972年成為英國公民，且受封為爵士；1979年又成為倫敦愛樂藝術總監。而在大西洋彼岸與歐洲大陸，蕭提也分別出任芝加哥交響樂團音樂總監（1969～1991）、巴黎管弦樂團音樂總監（1971～1975）。

除了現場演出，蕭提的威名，有很大程度無疑建立在他數量龐大的錄音之上，他與Decca長達半世紀的合作期間，除了與維也納愛樂耗時十幾年才完成的名作《尼貝龍指環》全本，對理查．史特勞斯、馬勒、威爾第作品的詮釋，都是膾炙人口的經典。長久輝煌的錄音事業，也讓他得到葛萊美獎74次提名，並拿下31個獎座，成為史上獲得該獎次數最多的王者，直到今年2月，才由碧昂絲（Beyoncé）以32座的總數超越。

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