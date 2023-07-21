台灣獨家！2023小澤征爾松本音樂節 首次海外優惠啟售

【文/MUZIK】

由世界知名指揮大師小澤征爾擔任藝術總監、齋藤紀念管弦樂團為駐節樂團的「小澤征爾松本音樂節」，在去年邁向30週年之際，於台灣舉辦「小澤征爾松本音樂節in Taiwan」轉播活動，受到台灣觀眾熱烈迴響，在疫情期間見證音樂超越國界的情誼。

隨著國際旅遊恢復，小澤征爾松本音樂節為了感謝台灣樂迷的熱情支持，希望觀眾可以來到松本現場聆賞齋藤紀念樂團的演出，今年推出音樂節史上的 首次海外優惠方案 ！只要是透過MUZIK訂購8月25日「樂團音樂會A」或是8月26日「OMF歌劇」場次的觀眾，就能得到包含「音樂節官方節目冊、松本城入場券、松本美術館入場券」等價值超過四千日圓的回饋贈禮，同時更會為台灣觀眾舉辦獨家的「歌劇後台翻譯導覽」，想親訪小澤征爾松本音樂節的台灣樂迷，今年正是最佳時機！

今年的「樂團音樂會A」將由法國指揮名家德涅弗（Stéphane Denève）指揮齋藤紀念管弦樂團，演出伯恩斯坦：交響舞曲，選自《西城故事》、約翰．威廉斯：低音號協奏曲、浦朗克：聖母悼歌與拉威爾：《達芙妮與克羅埃》第二號組曲等精緻曲目，在日本啟售後票券熱銷，8月27日的週日場次更是銷售一空。主辦方特別開放8月25日週五晚間7點場次供台灣觀眾預訂，想聽世界20大交響樂團之一的「齋藤紀念管弦樂團」現場演出，就趁現在！

8月26日於松本市民藝術館舉辦的「OMF歌劇：普契尼《波希米亞人》」，則是今年3月於京都首演的小澤征爾音樂塾製作，請來曾在紐約大都會歌劇院擔任總導演的大衛．尼斯（David Kneuss）以及知名佈景與服裝設計師的羅伯特．佩德左拉（Robert Perdziola）精心打造，將19世紀的巴黎街頭搬上舞台，首演時已備受讚譽，本次特別移師松本演出，台灣觀眾更可參加獨家的後台導覽活動，一窺華美佈景幕後的精采機關。

除了直接透過台灣專屬優惠網頁 台灣專屬優惠網頁 訂票之外，本次MUZIK更與專職日本旅遊的大榮旅行社合作，推出「 小澤征爾松本音樂節～白川鄉合掌村．兼六園．名古屋六日 」的套裝行程，讓觀眾除了享受松本的好山好水好音樂外，更能一次玩遍木曾路古道、上高地祕境、白川鄉合掌村、金澤兼六園等日本中部北陸勝地。今年僅此一團，喜歡套裝行程的樂迷，更別錯過這次小澤征爾松本音樂節難得的首次海外合作！

訂票網頁： 2023小澤征爾松本音樂節－台灣專屬優惠訂票

套裝行程網頁： 小澤征爾松本音樂節～白川鄉合掌村．兼六園．名古屋六日

套裝行程諮詢窗口：0911-207118 陳竑廷（Tim）

詳細演出資訊： 2023小澤征爾松本音樂節官方網站 （英文頁面）

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