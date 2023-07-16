佛羅倫斯五月歌劇院出售館藏求生
文/MUZIK
佛羅倫斯五月歌劇院（Teatro del Maggio Musicale Fiorentino）或將賣掉大量館藏，以籌集850萬歐元資金，來償還前行政總監 Alexander Pereira 2月辭職後留下的部分巨額負債。
Pereira的辭職信提到自己飽受來自院內外的攻擊，體重甚至直線下滑20公斤。但實際上，佛羅倫斯公訴檢察官正在調查他任內涉嫌侵吞、挪用政府為該院15年來累積的5000萬歐元債務設置的3500萬歐元基金，而讓歌劇院背上的帳單與開銷。
據聞，Novecento美術館與Uffizi藝廊都有意願購入五月歌劇院的藏品，其中包括Guttuso、Sironi、De Chirico等名家之作。
五月歌劇院藏有20世紀一些頂尖藝術家的13000套布景與服裝設計、重要的服裝收藏，還有1000張海報、300套模型，其中同樣不乏名家之作，估計總市值約達1300萬歐元，目前都安置在1000平方公尺的空間裡頭。
院方表示，雖然藏品的歷史性與音樂性，包括珍貴的藝術作品，本為不可分割的整體，但仍將接受並慎重負責地審視有意保證該院生存的任何方式。
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