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韓德爾倫敦故居重新開張

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

耗資三百萬英鎊、經過兩年整修，韓德爾倫敦故居重新開放——因為美國搖滾名星Jimi Hendrix 於1968年購入該寓所連棟建築，其正式全稱為Handel Hendrix House（HHH）——目前韓德爾與Hendrix的相關文物都展示其中。

韓德爾於1712年來到倫敦，1723年租下此居，也是這幢樓房的第一位居住者，直至1759年離世，在這36年之間，於斯創作（並排演了）了他職業生涯中大部分膾炙人口的名作。2001年，經過一樓、地下室整修、並重新裝潢其它樓層之後，該處首次對公眾開放。哈雷路亞計劃（Hallelujah Project）的研究者們曾因韓德爾離世時所留下屋中物件的詳細清單而獲益；如今，屋中也展示了近期購入的藝術品，而且都是韓德爾在世時曾經擺設在家中的物件。

HHH總監Simon Daniels表示，很高興能修葺這間房子、與更多來訪者分享偉大作曲家的生活與音樂：「就如人們在加冕典禮上看到的那樣，韓德爾的音樂今日仍然鮮活有力，能夠感動與啟發我們。」

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