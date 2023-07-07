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匈牙利知名鋼琴家揚多去世 享壽71歲

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

匈牙利知名鋼琴家、為Naxos公司留下大量經典曲目錄音的揚多（Jandó Jenő），7月4日逝於布達佩斯，享壽71歲。

揚多1952 年生於Pécs，在家鄉開始習琴，1968年考入李斯特音樂學院，師從Katalin Nemes以及Pál Kadosa，曾在諸多國際大賽中得獎，1970年於布達佩斯舉行的貝多芬鋼琴比賽中獲得三獎，開啟了他的職業生涯；其後又於1972年在凡爾賽舉行的György Cziffra大賽、1975年在米蘭舉行的Dino Ciani大賽、1973年在米蘭舉行的Dino Ciani比賽獲得二獎；1977年還在匈牙利廣播鋼琴比賽和雪梨國際鋼琴比賽（室內樂組）中榮獲冠軍。

1974年畢業後，他立即開始在母校任教，直到2020年，在那裡培養了數代鋼琴家。

他是匈牙利樂壇相當活躍的藝術家之一，兼有獨奏與伴奏的能力，更可能是當地最忙於錄製唱片的鋼琴家，除了Hungaroton、Laserlight，Naxos更從草創時期就與揚多開始合作。其獨奏曲目以德奧傳統及匈牙利作曲家音樂為主，像是貝多芬、莫扎特和舒伯特的鋼琴奏鳴曲全集、莫扎特的27首鋼琴協奏曲，對於李斯特和巴爾托克作品的詮釋也頗受好評。伴奏方面，與西崎崇子合作貝多芬、法朗克和葛利格小提琴奏鳴曲、舒伯特全套小提琴奏鳴曲，以及為Naxos錄製了莫札特奏鳴曲，其中部分唱片在企鵝唱片指南中獲得極高的排名。

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