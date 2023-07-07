拉圖銅像倫敦揭幕 紀念逾半世紀音樂生涯

【文/MUZIK】

即將卸下倫敦交響樂團音樂總監職務的拉圖（Simon Rattle），在任指揮該團最後一場演出之前，為自己立在巴比肯音樂圖書館的半身銅像揭幕，紀念已然超過半個世紀的職業生涯。

這尊銅像出自Frances Segelman之手，由慈善家Jack與Petchey Segelman爵士夫婦捐贈給超過百年的Help Musicians組織。

回顧過往，從利物浦愛樂助理指揮發跡的拉圖，不但執掌伯明罕交響樂團長達18年、領導過全球首屈一指的柏林愛樂，而且已經在樂壇留下超過百分錄音。他於2017年出任倫敦交響樂團音樂總監，2021年公開宣示將繼續與樂團完成現有的合約（2023年到期），之後轉任桂冠指揮。而接下來的2023-24樂季，他還要出任巴伐利亞廣播交響樂團與合唱團的首席指揮。

Help Musicians代理執行長 Sarah Woods指出，對他們這樣一個支持音樂家超過百年的組織來說，拉圖的鮮明形象，可以讓人們注意到音樂人建立與維持職業生涯時，面臨的種種挑戰。

製作者則表示，自己很高興有機會能為拉圖這樣一位傑出的音樂大師塑像，此像得以置身巴比肯音樂圖書館更屬殊榮，突顯了Help Musicians工作的重要。

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