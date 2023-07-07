快訊

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

李玟富商老公發訃聞 二姊李思林「14字」回應狠打臉

拉圖銅像倫敦揭幕 紀念逾半世紀音樂生涯

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
首圖▲（photo from helpmusicians.org.uk）
首圖▲（photo from helpmusicians.org.uk）

【文/MUZIK】

即將卸下倫敦交響樂團音樂總監職務的拉圖（Simon Rattle），在任指揮該團最後一場演出之前，為自己立在巴比肯音樂圖書館的半身銅像揭幕，紀念已然超過半個世紀的職業生涯。

這尊銅像出自Frances Segelman之手，由慈善家Jack與Petchey Segelman爵士夫婦捐贈給超過百年的Help Musicians組織。

回顧過往，從利物浦愛樂助理指揮發跡的拉圖，不但執掌伯明罕交響樂團長達18年、領導過全球首屈一指的柏林愛樂，而且已經在樂壇留下超過百分錄音。他於2017年出任倫敦交響樂團音樂總監，2021年公開宣示將繼續與樂團完成現有的合約（2023年到期），之後轉任桂冠指揮。而接下來的2023-24樂季，他還要出任巴伐利亞廣播交響樂團與合唱團的首席指揮。

Help Musicians代理執行長 Sarah Woods指出，對他們這樣一個支持音樂家超過百年的組織來說，拉圖的鮮明形象，可以讓人們注意到音樂人建立與維持職業生涯時，面臨的種種挑戰。

製作者則表示，自己很高興有機會能為拉圖這樣一位傑出的音樂大師塑像，此像得以置身巴比肯音樂圖書館更屬殊榮，突顯了Help Musicians工作的重要。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

新竹州圖書館過去害竹縣府賠1.4億 財政處：竹市府主導核定

控凱文史貝西性侵 原告：他像眼鏡蛇般攫住我

剪指甲、盤腿念經、朗誦雜誌...圖書館怪咖多？網：蹭免費冷氣

大聯盟倫敦海外賽現場觀察：進軍歐洲市場的野心能美夢成真嗎？

相關新聞

拉圖銅像倫敦揭幕 紀念逾半世紀音樂生涯

即將卸下倫敦交響樂團音樂總監職務的拉圖（Simon Rattle），在任指揮該團最後一場演出之前，為自己立在巴比肯音樂圖書館的半身銅像揭幕，紀念已然超過半個世紀的職業生涯。

匈牙利知名鋼琴家揚多去世 享壽71歲

匈牙利知名鋼琴家、為Naxos公司留下大量經典曲目錄音的揚多（Jandó Jenő），7月4日逝於布達佩斯，享壽71歲。

橫跨五世紀的文明 哈農庫特夫婦藏品將付拍賣

倫敦佳士得將於6月30日至7月14日間，以線上銷售專案《Artists Collecting Art》，拍賣哈農庫特夫婦（Alice and Nikolaus Harnoncourt）的50件精選珍藏；他們擁有的部分大師畫作與精美手稿，也將在7月6日的《Old Masters Part I》進場求售。

BBC音樂會管弦樂團首度聘任女性首席指揮

BBC音樂會管弦樂團（BBC Concert Orchestra）宣布，聘請Anna-Maria Helsing為該團首席指揮，2023年10月1日上任，第一分合約將於2026年到期。

第三屆范．克萊本國際青少年鋼琴比賽落幕 南韓選手奪冠

經過12天在達拉斯南衛理公會大學卡特斯禮堂的高水準角逐及6月17日下午在達拉斯市中心邁耶森交響樂中心舉行的決賽後，第三屆范．克萊本國際青少年鋼琴比賽暨音樂節圓滿落幕，由南韓選手Seokyoung Hong（홍석영）奪冠。

葛萊美獎增設獎項

葛萊美獎主辦單位美國國家錄音科學學院（The Recording Academy）宣布，2024年該獎預計增設三個新的類別：流行舞曲錄音、非洲音樂表演、另類爵士專輯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦