BBC音樂會管弦樂團首度聘任女性首席指揮

【文/MUZIK】

BBC音樂會管弦樂團（BBC Concert Orchestra）宣布，聘請Anna-Maria Helsing為該團首席指揮，2023年10月1日上任，第一分合約將於2026年到期。

Helsing來自芬蘭，之前曾執掌Oulu交響樂團，也是該團第一位女性首席指揮。

從2020年就開始擔任BBC音樂會管弦樂團的首席客座指揮的他表示，雙方合作數年以來，已經建立了溫暖的連結，合作對他而言已屬樂趣。上任之後，他將致力拓展演奏曲目，並把樂團帶到倫敦之外的觀眾面前。

編按：BBC音樂會管弦樂團是BBC旗下的五個廣播管弦樂團之一，也是其中最跨界的一團，古典、流行、輕音樂曲目兼而有之。該團首要任務為滿足廣播所需，是BBC Radio 2長青音樂節目《 Friday Night is Music Night 》的常駐樂團。

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