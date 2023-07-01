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橫跨五世紀的文明 哈農庫特夫婦藏品將付拍賣

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

倫敦佳士得將於6月30日至7月14日間，以線上銷售專案《Artists Collecting Art》，拍賣哈農庫特夫婦（Alice and Nikolaus Harnoncourt）的50件精選珍藏；他們擁有的部分大師畫作與精美手稿，也將在7月6日的《Old Masters Part I》進場求售。

以古樂詮釋聞名的哈農庫特逝於2016年，其妻也於2022年去世，這對指揮家與小提琴家夫婦位於薩爾茲堡附近家中的收藏，展現了63年婚姻生活的興致所在，他們的藏品包括取自羅斯柴爾德家族、聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、摩根大通（JP Morgan）、鋼琴家柯爾托（Alfred Cortot）的物件，類別涵蓋歐洲上乘裝飾藝術品、名家畫作、古家具、雕塑、瓷器等，製作年分更跨越了五個世紀，其中Veronese的油畫殘片、Rubens的油畫素描、Master of Martainville 183華美的圖書《Book of Hours》、14或15世紀的木製十字架、第一版貝多芬第九號交響曲，都是引人矚目的稀品。

哈農庫特之女Elisabeth von Magnus表示，雙親絕不僅是收藏家，他們只選擇重要且有吸引力的目標，所以購入的都是能啟發他們，並想與之長伴左右的藝術品，值得一再研究與品味。

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